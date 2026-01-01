南韓知名參雞湯疑食到「雞屎」　食客噁心：帶有劇烈惡臭

南韓仁川松島一間知名蔘雞湯餐廳近日爆出食安爭議。有消費者在網上爆料，指店家未妥善處理雞隻內臟，導致用餐時在雞肉內發現帶有濃烈異味、疑似糞便的味道，事件曝光後在網上引發熱烈討論。

綜合報道，一名食客4日在網上社交平台以《我在知名參雞湯店吃到了雞屎》為題發文，指他在上月23日晚上約7時30分，前往該餐廳用餐並點了參雞湯。食用過程中，他咬到雞內臟時，立刻聞到濃烈異味，並嚐到疑似糞便的味道，當場感到噁心不適，差點嘔吐，情緒相當震驚。他隨即向店員反映狀況。詎料對方檢視後則指是那是雞的砂囊，本應在屠宰加工時就移除，但供應商顯然漏掉了這個程序。事主形容店員態度平淡，彷彿並非罕見情形，讓他更加不滿。事後，事主也在貼文中附上照片，可見從湯中撈出的雞胗內部，充滿黃褐色塊狀物。外界推測，這些本應在內臟處理階段就被清除的內容物，就直接被端上桌。