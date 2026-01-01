熱門搜尋:
國際
出版：2026-Jan-12 15:45
更新：2026-Jan-12 15:45

女子發現兩愛犬慘被送安樂死　持刀怒刺分居夫

女子發現兩愛犬被送安樂死，持刀怒刺分居夫。(左：其中一隻被安樂死的寵物犬；右：男事主與寵物犬。X)

英國一名女子發現分居丈夫，竟然把她收養的寵物犬安樂死，一氣之下持刀狂砍丈夫攻擊，一邊崩潰大喊「你殺了我的狗」，導致對方胸部和腹部被擊中、重傷命危，女子被控謀殺未遂，案件上周開審。

綜合報道， 64歲女子Claire Bridger與結婚40年的丈夫Keith Bridger，於20203月一起收養了第一隻流浪犬，約一年後又收養了第二隻狗狗，惜二人其後分居，Keith搬出原本的住所，並將兩隻狗狗帶走，至去年717日晚上，Claire就討論關於離婚調解會議的費用，前往Keith的住所，但Claire沒見到狗狗，Keith才告訴她，因為新居無法繼續養狗，又未能為牠們找到新主人，在別無選擇下就將兩隻狗狗送去安樂死。

64歲女子Claire Bridger與前夫Keith Bridger。(X)

分居夫被刺兩刀 手臂被咬傷險危及生命

Claire瞬間發怒，歇斯底里地怒吼「你殺了我的狗！」並持刀朝他刺了2刀，一刀刺在胸部，一刀刺在腹部，又咬傷他的手臂，期間不住痛罵Keith是「可怕的人」，鄰居聽到動靜、連忙前往制伏Claire並報警。Keith被送院搶救，醫生表示他的傷勢嚴重且差點「危及生命」，Claire被捕後矢口否認謀殺未遂，但承認蓄意傷害罪，案件調查直到上周開庭，Keith出庭時情緒仍相當激動，案件審訊仍在進行。

