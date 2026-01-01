英國一名女子發現分居丈夫，竟然把她收養的寵物犬安樂死，一氣之下持刀狂砍丈夫攻擊，一邊崩潰大喊「你殺了我的狗」，導致對方胸部和腹部被擊中、重傷命危，女子被控謀殺未遂，案件上周開審。

綜合報道， 64歲女子Claire Bridger與結婚40年的丈夫Keith Bridger，於2020年3月一起收養了第一隻流浪犬，約一年後又收養了第二隻狗狗，惜二人其後分居，Keith搬出原本的住所，並將兩隻狗狗帶走，至去年7月17日晚上，Claire就討論關於離婚調解會議的費用，前往Keith的住所，但Claire沒見到狗狗，Keith才告訴她，因為新居無法繼續養狗，又未能為牠們找到新主人，在別無選擇下就將兩隻狗狗送去安樂死。