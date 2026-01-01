美國籲公民立即離開伊朗　特朗普：對伊朗貿易夥伴加徵25%關稅

伊朗反政府示威持續大約兩星期，人權組織指已造成近600人死亡。美國總統特朗普宣布，即時起對所有伊朗商業伙伴輸往美國的貨物加徵25%關稅。數以萬計民眾周一在德黑蘭市中心革命廣場集會支持政府，外長阿拉格齊形容局勢受控。

伊朗當局早前呼籲全國民眾上街聲援政府，示威者同時譴責美國和以色列生事。伊朗國營傳媒播放畫面，指首都德黑蘭等城市周一(12日)都有數以萬計民眾集會表達對政府的支持，不少人手持伊朗國旗和《可蘭經》，亦有人高舉最高領袖哈梅內伊的相片，他們高喊「打倒美國」、「以色列去死」等口號。伊朗外長阿拉格齊發表講話，指示威變得暴力和血腥，正好成為美國總統特朗普插手干預的藉口，點名美國和以色列要為在伊朗發生的事負全責；但在伊朗安全部隊努力下，全國局勢已經受控，與安全部門協調後將會恢復國內互聯網服務，強調政府備戰的同時，亦準備好和示威者對話；並稱已採取措施和改革，以回應和平示威者訴求。最高領袖哈梅內伊在社交平台發文讚揚集會，指民眾粉碎了外國敵人企圖通過僱傭兵在伊朗實施的圖謀，並向美國政客發出警告，要他們停止欺詐。