特朗普政府加強移民審查　去年撤銷逾10萬簽證破紀錄

美國國務院12日表示，自總統特朗普去年上任以來，撤銷逾10萬張簽證，創下新紀錄，數量較2024年增加150%。反映特朗普政府尋求推進強硬移民政策。

綜合報道，國務院指出，簽證撤銷的規模，反映川普去年重返白宮後啟動的全面移民掃蕩行動。行動中，美國驅逐了前所未有數量的移民，其中包括部分仍持有有效簽證者。政府同時也限縮簽證核發政策，加強社群媒體審查，並擴大背景查核範圍。國務院在社群平台X發文指出，已撤銷超過10萬份簽證，包括約8,000份學生簽證，以及2,500份因涉及犯罪活動、曾與美國執法機關有接觸的專業類簽證，「我們將持續驅逐這些惡棍，以確保美國安全。」