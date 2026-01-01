皮膚痕癢又乾咳要小心 27歲男確診「霍奇金淋巴瘤」腫瘤大如西柚

美國納什維爾27歲企業尤德爾(Mike Yewdell)在2017年初開始出現一系列令人困擾的症狀，先是夜間嚴重盜汗，接著是腳踝出現原因不明的痕癢，最後發展成持續數月的乾咳。他起初以為只是工作壓力導致的普通感冒。 但之後其症狀持續惡化，他回憶道：「我的咳嗽一直不好，甚至在做伸展動作時，胸部會發出奇怪的爆裂聲。」到了2017年7月，他已經嚴重到無法完整說完一句話而不氣喘。在網路搜尋症狀後，他決定接受X光檢查，結果顯示肺部有積液。 胸腔有3顆腫瘤

電腦斷層掃描結果令他更加震驚。報告顯示的胸腔內有三顆腫瘤，最大的如西柚，另一顆約網球大小，第三顆則緊緊包圍著他的食道，解釋他為何吞嚥困難。醫生確診他患有「第二期巨型霍奇金淋巴瘤」(stage 2 bulky disease Hodgkin lymphoma)，是一種起源於淋巴系統的血液癌症，特徵是胸部腫瘤至少達到胸腔寬度的三分一。 美國癌症協會統計顯示，霍奇金淋巴瘤每年約有9,000宗新例，其中約1,200人死亡。典型症狀包括發燒、極度疲勞、無故體重下降，約10-25%患者會出現的腿部劇烈痕癢。

確診後，尤德爾立即接受化療，並配合放射線治療和幹細胞移植，另外亦參與了免疫療法臨床試驗。治療期間，他搬回老家與母親同住，過著幾乎與世隔絕的生活，以恢復體力和重建免疫系統，「那是我人生中最艱難的時期……但一位我曾指導過的年輕人的故事給了我力量。他自殺未遂後確診霍奇金淋巴瘤，最終戰勝了病魔」。

癌愈「更加活在當下」每天運動吃蔬菜 經過漫長的治療，尤德爾在2018年5月開始顯著恢復，並於2019年10月23日正式被宣告癌症痊愈。如今他創立了新公司，並為癌症研究籌集了逾50萬美元。今年5月與女友結婚。他分享其重生哲學：「現在我每天都會攝取綠色蔬菜、保持規律運動」，「我更加活在當下……每天早上醒來，我都精力充沛，因為我又活了一天，可以享受生活，這是一種並非理所當然的奢侈。」

淋巴癌成因 淋巴癌的成因至今未明，導致淋巴癌風險增加的因素包括病毒感染(EB病毒)、免疫系統受損(感染HIV病毒及自身免疫系統疾病患者，有較高風險患淋巴癌)，以及家族病史等。 淋巴癌｜霍奇金淋巴瘤症狀包括皮膚痕癢 霍奇金淋巴瘤的早期症狀不明顯，包括頸、腋下或鼠蹊淋巴結出現腫塊，腫脹處未必伴隨疼痛感；無故發燒，可能斷續持續數周；盜汗；體重下降；皮膚痕癢，情況於喝酒後尤其嚴重。若淋巴結腫塊長在胸膛，患者會有咳嗽、呼吸困難或胸痛的症狀；飲酒後腹痛或嘔吐。

霍奇金淋巴瘤｜免疫系統釋放細胞激素致痕癢 報道指，約三分一霍奇金淋巴瘤患者有痕癢情況，原因是免疫系統會釋放稱為細胞激素(cytokine)的化學物質，來對抗癌症，而細胞激素會刺激皮膚神經末梢，導致持續痕癢，其可發生在身體任何部位，但常見於手腳或小腿，尤其是在晚上。