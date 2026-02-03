特朗普推「金庫計劃」儲備關鍵礦產 公私營合資逾930億 欲降對華稀土依賴

美國政府宣布啟動一項名為「金庫計劃」(Project Vault)的關鍵礦產戰略儲備，旨在降低對外國資源的依賴，確保國內企業不再面臨供應中斷的危機。總統特朗普在白宮聯同產業代表召開記者會，公布這項公私營合資近120億美元(約936億港元)的計劃，強調此舉將為美國工業提供保障，避免因市場干擾而導致的衝擊。 特朗普在橢圓形辦公室表示：「多年來，美國企業在市場動盪期間始終面臨關鍵礦產短缺的風險」，他決心解決此問題，暗示去年北京因為經貿爭議而限制稀土出口。他強調，「金庫計劃」將確保美國企業和工人永遠不會因任何短缺而受損害。去年北京一度限制稀土出口，至南韓釜山的元首會談後，特朗普說相關問題已獲解決，指北京將維持稀土出口。特朗普亦批評往屆政府已研究多年卻沒有成果，因此現時必須奪回關鍵礦產的控制權。

跟戰略石油儲備相提並論 特朗普並把「金庫計劃」跟七十年代建立的戰略石油儲備(SPR)相提並論，當時阿拉伯石油輸出國組織的禁運，導致石油供應嚴重短缺。特朗普把「金庫計劃」形容為「美國戰略關鍵礦產儲備」(US Strategic Critical Minerals Reserve)，「正如我們長期以來擁有戰略石油儲備和國防關鍵礦產儲備一樣，我們現在正在為美國工業建立這一儲備，這樣我們就沒有後顧之憂」，重點將放在稀土及鎵、鈷等關鍵礦物上。 「金庫計劃」的初始資金達120億美元，其中100億美元由美國進出口銀行(EXIM Bank)提供貸款，其餘近20億美元來自私人資本。資金將用於採購及儲存關鍵礦產與稀土，目標是維持60日的儲備量，以備不時之需。據報通用汽車、波音和Alphabet旗下Google等十多家企業，已表態同意參與計劃。同場人士包括通用汽車行政總裁巴拉(Mary Barra)以及礦業大亨弗里德蘭(Robert Friedland)等。

企業支付部分費用 「金庫」預先採購 根據該計劃安排，參與企業可提前承諾以約定價格在未來採購原材料，並支付部分前期費用，即可向「金庫」提交所需優先原材料清單。「金庫」將負責採購與儲存，待企業需要時提取。若發生重大供應中斷，企業可動用全部儲備物資。此舉旨在幫助企業規避關鍵原材料價格波動風險，也毋須自行建立昂貴的庫存體系。 路透社引述政府官員消息稱，大宗商品交易商Hartree Partners、Traxys North America及Mercuria Energy Group，將負責為此儲備項目採購原材料。當局認為「金庫計劃」有助穩定市場，並將為項目建立決策委員會。

與此同時，美國周三將於華盛頓召開首屆關鍵礦產部長級會議，料有逾50個國家及歐盟代表出席，討論如何加強關鍵礦產供應並實現多元化。 外交部︰中方維護關鍵礦產立場沒變 有分析指，西方國家在關鍵礦產上試圖擺脫對少數供應國的依賴，難度很高。數據顯示，中國佔全球稀土礦產量逾60%，在稀土加工環節的控制占比更高達92%。美國地質調查局指出，2020至2023年間，美國70%的稀土化合物和金屬進口來自中國。 在北京，外交部發言人林劍周二被問及美國上述「金庫計劃」時，表示在維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全問題上，中方的立場沒有變化，指各方都有責任為此發揮建設性作用。