性感連體姊妹分享親密生活 狂吸28萬粉絲 專家驚揭AI生成(多圖)

一對以分享共同身體親密故事為賣點、迅速累積超過28萬粉絲的連體姊妹網紅，被證實是由AI(人工智能)生成。 這對名為Valeria和Camila(@itsvaleriaandcamila)的雙胞胎自2025年12月加入Instagram(IG)以來，已發布近100張照片及影片。她們以性感掛帥，在不少照片中穿著比基尼或暴露衣著，有片段更可見她們親吻其他女性。 Valeria和Camila也會在IG限時動態回答粉絲提問，內容涉及其生活細節。在其中一則動態中，她們自稱25歲，在美國佛羅里達州出生和長大。 「我們要在身體和情感上被同一位男性吸引」

當被問及其連體的身驅時，姊妹聲稱擁有兩顆心臟、各自控制身體的一側，又曾說「我們有時會有相同的渴望，但我們各自擁有自己的胃，因此可以吃不同的食物，有時也會在不同時間感到飢餓或口渴」。亦有提問聚焦於她們的愛情生活，例如有否約會，她們說︰「我們兩人一體地約會，必須同時在身體和情感上被同一位男性吸引。」

專家︰太過完美無瑕 如芭比娃娃 但英媒找來專家分析，證實不少人一直以來的猜測——這對「性感連體姊妹花」確實由AI生成。AI專家赫伯特(Andrew Hulbert)截釘截鐵的稱「可以確認這些圖像是AI生成」，他指出幾個關鍵，一是她們的身體實在太過完美無瑕；二是隨著更多角色加入，情況變得更假，「在同一張照片中出現3位擁有完美無瑕身體的『完美』人物，這是不現實的」，「這些圖像呈現的是傳媒對美麗的定義，她們之中沒有任何缺陷。」

赫伯特特別點出姊妹花的雙眼是「關鍵破綻」，並指「兩張臉曬成完全一樣的顏色也不太可能」，直言一切都「太精緻/太光鮮/太完美了，就像芭比娃娃一樣。這些人看起來就像剛從盒子裡拿出來一樣」。 赫伯特指出要分辨人物是否AI生成，可以留意耳朵的形狀、手指的數量，以及人物身上的疤痕或印記，在不同的影像裡是否出現在完全相同位置等。 另有眼利的網民發現在一張攝於雪糕店的照片中，這對連體姊妹身後的餐單，上面的文字放大來看是一堆亂碼。有心理專家指出，AI網紅的出現可能會影響人們對美感的認知，看得多夢幻比例的身材、沒有毛孔的皮膚，會將之視為「正常」，令人對自己及伴侶的身體感到不滿。