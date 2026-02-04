愛潑斯坦檔案揭蓋茨疑似性病索取藥物 前妻受訪稱喚起痛苦記憶 蓋茨開腔說「後悔」(有片)

美國司法部日前公開300萬頁已故富商淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)性交易案的調查資料，令不少名人政要人心惶惶。在日前曝光的部分檔案中，微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)被指疑似曾染性病，並就此尋求愛潑斯坦協助取得相關藥物，又意圖暗中讓現已離婚妻子梅琳達(Melinda French Gates)服用。蓋茨發言人較早時否認指控，但梅琳達最新受訪對有關說法不置可否，更形容「它們會喚起我婚姻中一些非常、非常痛苦的時期」，惹外界議論。蓋茨則在另一個訪問打破沉默，就跟愛潑斯坦往來感到後悔及致歉，但否認自己有任何不當行為。

美媒指，司法部公開的檔案包括幾封2013年由愛潑斯坦撰寫，但寄給自己的電郵。有關電郵似是愛潑斯坦當年跟蓋茨爭執後撰寫，其中一封的主旨是「比爾」(Bill)，暗示蓋茨因應與俄羅斯女性發生關係後的狀況，要求取得用於治療性病的抗生素，更意圖暗中讓妻子服用；另有內容涉及安排與已婚女性的私下會面，以及提供藥物作私人用途等。有關內容被指「在道德、倫理，甚至法律層面都備受爭議」，但其沒有展示任何實質證據。蓋茨發言人較早前斥上述指控完全荒謬、無事實根據，指其顯示的是愛潑斯坦因無法再與蓋茨維持關係，而抹黑蓋茨。

梅琳達︰慶幸自己已遠離污穢過去 蓋茨前妻梅琳達周二在美國全國公共廣播電台(NPR)的podcast訪問中表示，蓋茨應當回應上述指控。梅琳達的訪問將在當地時間周四播出，根據NPR的事前披露，梅琳達稱這批最新公開的文件令她充滿「難以置信的悲傷」，同時也讓她更加慶幸自己已經「遠離那一切污穢過去」。

梅琳達說︰「於我而言，每當這些細節再次被提起，都非常難受，因為它會喚起我婚姻中一些非常、非常痛苦的時期」。對於指控的真偽，她直言：「那是那些人，以及我前夫需要面對的事情，而不是我」，「我能夠放下自己的悲傷，並看著那些年輕女孩說道，我的天哪，這些女孩怎麼會遭遇這樣的事？」她表示，「我已經走過來了。我是刻意將那些事情放下，然後繼續往前走，而我希望那些已長大的女士會得到公義」。梅琳達曾於2022年接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問，她當時透露蓋茨與愛潑斯坦的往來，是兩人婚姻破裂的原因之一。

蓋茨開腔︰我從沒去過那個島 蓋茨周三在澳洲電視台Nine News打破沉默，稱當年跟愛潑斯坦的往來是因為對方認識很多富豪，並聲稱可以讓他們在有關全球公眾健康議題上捐錢，但「現在回想起來，那是一條死路，我當時和他在一起真是太愚蠢了。我是眾多後悔認識他的人之一」，「我和他在一起的每一分鐘，我都後悔，我為我所做的(跟對方來往)道歉」。蓋茨強調近日曝光的上述電郵內容是無中生有，「他(愛潑斯坦)給自己寫了一封郵件。這封郵件從未發出……郵件是假的」。

蓋茨又稱自己跟愛潑斯坦來往時，並無不當行為，「我只是參加晚宴……我從沒去過那個島(指小聖詹姆斯島、是愛潑斯坦性販運活動，包括未成年少女的基地)，也沒見過任何女人……隨著真相逐漸浮出水面，就會愈來愈清楚」。 梅琳達及蓋茨受訪片段︰