美倡成立關鍵礦產貿易組織 中方反對小圈子破壞國際經貿秩序

美國國務院周三於華盛頓召開首屆關鍵礦產部長級會議，與會者包括七大工業國(G7)、歐盟，以及南韓、澳洲和新加坡等55個國家及組織代表，美方並與多國簽署多份與關鍵礦產有關的新雙邊框架協議及諒解備忘錄。美國副總統萬斯在會上發言時，呼籲成立關鍵礦產貿易組織，以抗衡中國的影響力。中方表明，反對用「小圈子」規則破壞國際經貿秩序。 會議聚焦商討加強各國合作，實現全球關鍵礦產供應鏈穩定和多元化。主持會議的美國國務卿魯比奧強調穩定關鍵礦產供應的重要性，稱每個國家都應該發揮作用，「我們已做好準備與今天在座每一個國家合作，找到你們可扮演的特定角色」，「這必須是一項全球性的倡議，由志同道合的國家參與，這些國家都有共同目標，希望看到多元化的關鍵礦產供應以及安全和具韌性的全球供應鏈」。

萬斯

萬斯不點名批評中國傾銷廉價礦產 美國副總統萬斯不點名批評中國向市場傾銷廉價礦產，衝擊本土市場，並提出設定關鍵礦產的價格下限，防止再有類似情況發生。他並指過去一年的貿易戰，揭示全球對中國關鍵礦物的嚴重依賴，強調美國須與盟友聯手重建供應鏈，實現自給自足；美方冀與盟友及夥伴組成貿易集團，保障支撐工業實力所需的資源，以及擴大區域的生產規模。 美聯社指，美國建立集團目的，是在沒有中國情況下，重建關鍵礦產的全球供應鏈。美國貿易代表格里爾並公布，華府已經與歐盟及日本達成三邊協議，以及與墨西哥達成雙邊協議，以強化關鍵礦產的供應鏈。

特朗普推「金庫計劃」儲備關鍵礦產 召開今次會議前兩天，美國政府宣布啟動了名為「金庫計劃」(Project Vault)的關鍵礦產戰略儲備，旨在降低對外國資源的依賴，確保國內企業不再面臨供應中斷的危機。總統特朗普在白宮聯同產業代表召開記者會，公布這項公私營合資近120億美元(約936億港元)的計劃，強調此舉將為美國工業提供保障，避免因市場干擾而導致的衝擊。特朗普並把「金庫計劃」跟七十年代建立的戰略石油儲備(SPR)相提並論，將之形容為「美國戰略關鍵礦產儲備」(US Strategic Critical Minerals Reserve)。

林劍

在北京，外交部發言人林劍周三在例行記者會上，被問及多名外交部長在華盛頓舉行會議，歐盟也將向美國提出一項廣泛的合作計劃，以在關鍵礦產方面降低對華依賴時，表示在維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全問題上，中方的立場沒有變化，各方都有責任為此發揮建設性作用。他稱，關於記者提到的歐美之間的相關計劃，中方一貫認為，各國都應當遵守市場經濟原則和國際經貿規則，加強溝通對話，共同維護產供鏈穩定暢通，推動世界經濟穩定發展。