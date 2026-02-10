英媒：伯明翰前班主楊家誠豪宅菲傭佔住20年 爆為楊養育孫女

英國《每日郵報》稱，曾因洗黑錢於香港坐監已刑滿出獄的英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠，其位於倫敦西南部豪宅區Coombe的別墅竟然讓一名菲傭居住了近20年。菲傭因呼朋喚友前來居住，引起周圍富裕住戶不滿。該菲傭被勒令向當局申請多人居住房屋牌照，她在申報中說一直為楊家誠養育孫女，為了女孩時刻有人照顧，才叫親戚和朋友前來居住。

聲稱是楊家誠孫女監護人

報道指，楊家誠2007年購入該價值700萬英鎊(約7,477萬港元)、有7個房間的別墅，他只短暫地住過，實質上將該物業交給菲傭Concepcion Limson，後者居住上址近20年。在申請書中，Limson披露如何成為楊家誠孫女的法定監護人，聲稱該女孩與親生父母或祖父母無接觸，自女孩出生後一直由她照顧。Limson又指，無法一個人一邊管理大屋一邊養育小朋友，遂叫來親戚或不認識的人入住該別墅，以幫助打理和照顧孩子。據悉，有11人入住別墅。Limson申請多人居住房屋牌照引起富貴鄰居憤怒，38人提出反對，警告若向Limson批出有關牌照，將影響該住宅區的獨特性，增加噪音，立下不受歡迎的先例。另有人稱擔心治安變差，入住該別墅的人可能爆竊鄰居房屋。有人形容有關別墅的申請計劃就像學生宿舍。