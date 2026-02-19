新年抗衰老！60歲男外表似20幾 自稱絕無整容 一種食品兩大習慣是關鍵

公開三大逆齡核心秘訣
名為布蘭達歐(Edson Brandao)的巴西企業家兼網紅，堅稱自己從未整容，卻能維持青春外貌。他聲稱自己因外表太年輕，曾在進入夜店時因沒帶身份證而被拒入內。以「抗衰老專家」自居的布蘭達歐表示，「大多數人聽到我實際年齡時總是震驚不已，他們從來不相信我的話……曾有人說我看起來像23、25或30歲」。布蘭達歐透露，他的青春秘訣主要建立在三個核心的生活習慣上。
習慣一︰衣著打扮要較實際年齡年輕
一是衣著打扮要較實際年齡年輕。布蘭達歐稱他的打扮總是「跟青少年一樣」，選擇鮮豔色彩與年輕款式的服裝，而非同齡人士的典型衣著，「人們總愛抱怨。有人說我『穿得太年輕』，另一些人則對我這個成年人敢於如此穿著感到震驚，說『舉止要符合年齡』」，「但老實說……成年人士的服裝太無聊、太嚴肅了」，「我的穿著打扮讓我看起來就像個行走的年齡謎團，人們的反應真是太有趣了！」
食品︰飲用「特製飲品」奇亞籽+檸檬汁
二是每日飲用「特製飲品」。布蘭達歐稱，他每朝都會飲用一杯由3種成分調製的飲品，以維持年輕狀態。他將之稱為「地球上最強大的天然排毒飲品」，做法是把奇亞籽加入水中，等待10-15分鐘讓其膨脹後，再加入半顆檸檬的汁液，於空肚時飲用。他聲稱這飲品有助於穩定血糖水平、降低食慾、促進新陳代謝，甚至從內部為皮膚補水等效果。
習慣二︰遵守嚴格健身與護膚程序
三是嚴格健身與護膚程序。布蘭達歐稱他每天都會前往健身室，進行舉重訓練並做40分鐘的心肺運動。他亦遵循健康的飲食習慣，攝取大量水果、蔬菜和充足水分。他同時堅持嚴格的護膚程序，包括使用抗衰老乳霜，以及每周使用泥mask，「我都虔誠地執行這些習慣。無論你處於哪個年齡段，萬事皆有可能。你總能將自己的生活變得更好。」
「無論年齡多大，一切皆有可能」
儘管布蘭達歐擁有逾73萬名支持者，但他坦言收到不少來不相信他年近六十者的惡意批評，「有些人問我是否做過整形手術、打過肉毒桿菌或使用濾鏡，但我從未進行過任何手術」，「我希望找到看起來年輕的自然方法……有人說我害怕變老，但我並非如此」，「我創作內容是為了激勵人們，無論年齡多大，一切皆有可能」。