新年抗衰老！60歲男外表似20幾 自稱絕無整容 一種食品兩大習慣是關鍵

公開三大逆齡核心秘訣

名為布蘭達歐(Edson Brandao)的巴西企業家兼網紅，堅稱自己從未整容，卻能維持青春外貌。他聲稱自己因外表太年輕，曾在進入夜店時因沒帶身份證而被拒入內。以「抗衰老專家」自居的布蘭達歐表示，「大多數人聽到我實際年齡時總是震驚不已，他們從來不相信我的話……曾有人說我看起來像23、25或30歲」。布蘭達歐透露，他的青春秘訣主要建立在三個核心的生活習慣上。

習慣一︰衣著打扮要較實際年齡年輕

一是衣著打扮要較實際年齡年輕。布蘭達歐稱他的打扮總是「跟青少年一樣」，選擇鮮豔色彩與年輕款式的服裝，而非同齡人士的典型衣著，「人們總愛抱怨。有人說我『穿得太年輕』，另一些人則對我這個成年人敢於如此穿著感到震驚，說『舉止要符合年齡』」，「但老實說……成年人士的服裝太無聊、太嚴肅了」，「我的穿著打扮讓我看起來就像個行走的年齡謎團，人們的反應真是太有趣了！」