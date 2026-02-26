美國與伊朗展開第三輪會談 美方：不設日落條款

美國與伊朗周四在瑞士日內瓦展開第三輪間接談判，期望達成協議避免區內爆發衝突，阿曼續任中間人。阿曼外交大臣巴德爾先後與美國特使威特科夫、總統特朗普女婿庫什納，以及伊朗外長阿拉格齊會晤。談判於早上舉行了3小時後休息一會再續，巴德爾形容早上雙方的交流具「創意和建設性」。伊朗外交部發聲明稱，阿拉格齊周三晚先行與巴德爾會晤，雙方回顧了伊朗對核問題和解除制裁的看法，伊朗將自身觀點和意見轉達給阿曼一方。威特科夫在會前稱，美方期望協議不設日落條款，即沒有失效期限。

伊朗通訊社稱，伊朗已就伊美第三輪間接談判向美方提交一份提案，「旨在實際檢驗美國對外交的承諾」。伊朗方面認為，這份提案回應了美國長期以來關於伊朗核計劃和平性質的種種說辭。但報道未有透露提案具體內容。消息人士指出，伊朗方面認為，如果特朗普政府拒絕該提案，將「加劇外界對美國誠意及其關於外交解決核問題承諾的質疑」。

美伊談判｜特朗普：伊朗正研製射程達美國導彈 特朗普多次稱美國永遠不會允許伊朗擁有核武，美伊達成核協議的前提是伊朗不研製核武。他周二發表國情咨文時重申此立場，又指傾向外交途徑解決。特朗普在演說中聲稱，伊朗已研製出能夠威脅歐洲和美國海外基地的導彈，並且正在研製很快能打到美國的導彈。伊朗駁斥此說法，阿拉格齊表示，伊朗已將導彈射程限制在2,000公里以內，純粹用於防禦和威懾。他指，伊朗認真而具彈性地對待伊美第三輪談判。

美伊談判｜航母福特號抵中東 多國籲國民離開 美國國務卿魯比奧周三稱，伊朗拒絕談論彈道導彈計劃是「最大問題」，那最終須解決，因其設計完全是為了攻擊美國，並威脅區內穩定。美國續以軍力對伊朗施壓，最大航母「福特號」預料周五抵達以色列北部海域，另一航母「林肯號」早已部署區內。澳洲、波蘭和瑞典等多國已呼籲國民離開伊朗和以色列，並撤離非必要外交人員。