國際
出版：2026-Feb-28 14:15
更新：2026-Feb-28 14:15

美國戰爭部擺烏龍擊落官方無人機　鄰近空域延長禁飛

美國戰爭部誤擊落一架海關和邊境保護局的無人機。（資料照／美聯社）

美國戰爭部在德州埃爾帕索（El Paso）上空錯誤擊落了一架海關和邊境保護局（CBP）的無人機。一位消息人士證實國會26日聽取了有關該事件的簡報。

五角大樓、美國海關與邊境保護局和美國聯邦航空管理局就此事發表聯合聲明表示：「據報導，此次交戰發生在戰爭部動用反無人機系統授權，以應對在軍事空域內運行的看似具有威脅性的無人機系統時。事發地點遠離人口稠密區，附近也沒有商用飛機。相關機構將繼續加強合作與溝通，以防止此類事件再次發生。」

「附近也沒有商用飛機」

聲明中沒有具體說明被擊落的無人機的性質，但表示：「在特朗普總統的指示下，戰爭部、聯邦航空管理局以及海關和邊境巡邏隊正在以前所未有的方式共同努力，以減輕墨西哥販毒集團和外國恐怖組織在美國-墨西哥邊境的無人機威脅。」

美國聯邦航空管理局已擴大了對德州漢考克堡（Fort Hancock）空域的臨時飛行限制，該空域位於埃爾帕索東南約50英里處，由於「安全」原因，禁止所有飛行活動持續到6月24日。據美國聯邦航空管理局稱，空域限制的地點不會影響商業航班。

「看到其無能的後果」

事件也受到國會民主黨人的強烈譴責。眾議院交通和基礎設施委員會的高級成員表示：「我們聽到國防部（報告），據稱使用高風險反無人機系統擊落海關和邊境保護局無人機的消息後，感到非常震驚。」

民主黨議員表示，五角大樓、國土安全部和聯邦航空管理局之間缺乏協調：「現在，我們正在看到其無能的後果。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

