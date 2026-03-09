台灣網紅Pei Chung涉嫌食霸王餐上庭 因精神失常獲撤銷控罪惟仍被羈押

台灣34歲網紅子Pei Chung，去年多次在美國紐約布魯克林（Brooklyn）高檔餐廳「吃霸王餐」而引發關注。法官3月5日裁定撤銷她的5項竊盜服務罪指控，原因是其精神狀況不佳，無法接受審判。 根據《每日郵報》，Pei Chung在布魯克林餐飲圈早已「聲名狼藉」，她多次身穿名牌光顧高級餐廳、享用餐點後拒絕付錢，甚至提出「肉償」找數。 Pei Chung被指在一個多月內，至少在11間餐廳未付巨額帳單，並於去年11月被到逮捕。她因「吃霸王餐」被捕累計約10次，多次面臨竊盜服務罪的指控。

今年2月，Pei Chung在羈押於紐約萊克斯島（Rikers Island）監獄期間，被強制接受精神評估。3月5日開庭時，她拒絕進入法庭，因此審判程序在她缺席的情況下照常進行。 庭上多次打斷法官發言 事實上，就在上個月的庭審中，Pei Chung就曾多次打斷法官的發言，且她還刻意壓低聲音、迴避咪高峰，令旁聽者難以聽清她的說話。她被主審法官Reynolds當場嚴厲喝止，「打擾一下！我說話的時候，你別說話，聽清楚了嗎？」當Pei Chung再度低聲說話，法官再次制止，「去找你的律師談談」。

儘管5項指控遭撤銷，Pei Chung並不會因此獲釋，她仍將因其移民身份及精神健康狀況繼續被羈押。公設辯護人Henry Philip Dechalus透露，「他們正在觀察她的狀況。工作人員曾嘗試與她互動，但她抗拒接觸，不願與人交流，甚至不願離開牢房」。據稱，Pei Chung將被轉移至精神病療養機構。 除餐廳欠帳外，Pei Chung還拖欠了位於肯特大道（Kent Avenue）一棟高級公寓超過4萬美元的房租。她被羈押在監獄期間，遭法院裁定須遷出該公寓，正式遭到驅逐。 Pei Chung還涉嫌持學生簽證逾期滯留。她於2019年赴美，獲獎學金就讀布魯克林普拉特藝術學院（Pratt Institute），尚未清楚她是否被允許在美國合法工作。