員工請病假被拒　向上司除褲展示痔瘡傷口及藥物仍被拒(有片)

一名火車司機因痔瘡手術後申請病假休養被拒，當場展示藥物並一怒之下當場脫下褲子露出屁股，向上司展示尚未愈合的傷口，以表達不滿，但病假仍不獲批，事件引起鐵路工會不滿，最終要由高級主管介入。
綜合報道，事發於印度北方邦勒克瑙鐵路分區(Lucknow Rail Division)，網上影片顯示，火車司機Rajesh Meena在首席乘務控制官Ratan Kumar面前，在袋裡倒出藥物、繃帶和醫療報告，並對被拒絕批出病假表達不滿。Rajesh Meena指責Ratan Kumar缺乏人道，然後說：「如果你想看傷口，我就給你看。」結果，他當場脫褲將屁股展示這名上司作證。
事件終由工會領袖介入與鐵路高級主管溝通
報道指，Rajesh Meena長期患有痔瘡，他曾前往診所接受治療，惜效果不佳，最終於2月22日在勒克瑙醫院接受手術，Rajesh Meena提交醫療報告證明手術傷口仍未痊愈，惟申請延長病假被拒，他因而作出今次「除褲」以示正身行動。事件引起鐵路公司多名員工的憤怒，他們質疑管理層對員工缺乏基本體恤及人道考量，Rajesh Meena其後聯絡其所屬社群的一名工會領袖，該領袖與鐵路分區的高級主管溝通後，Rajesh Meena最終獲得批准病假。工會領袖公開質問：「當員工日夜值勤、負責乘客安全之際，管理層是否應給予更合理與尊重的對待」。
बवासीर होने पर मांगी छुट्टी, अफसर ने की संवेदनहीनता की हद तो बवासीर का सबूत दिखाने के लिए लोको पायलट ने पैंट उतार दी।— Ashutosh Krishna ༗ (@IAmKrishnaaX) March 6, 2026
