員工請病假被拒　向上司除褲展示痔瘡傷口及藥物仍被拒(有片)

員工請病假被拒，向上司除褲展示痔瘡傷口及藥物仍被拒。(X)

一名火車司機因痔瘡手術後申請病假休養被拒，當場展示藥物並一怒之下當場脫下褲子露出屁股，向上司展示尚未愈合的傷口，以表達不滿，但病假仍不獲批，事件引起鐵路工會不滿，最終要由高級主管介入。

綜合報道，事發於印度北方邦勒克瑙鐵路分區(Lucknow Rail Division)，網上影片顯示，火車司機Rajesh Meena在首席乘務控制官Ratan Kumar面前，在袋裡倒出藥物、繃帶和醫療報告，並對被拒絕批出病假表達不滿。Rajesh Meena指責Ratan Kumar缺乏人道，然後說：「如果你想看傷口，我就給你看。」結果，他當場脫褲將屁股展示這名上司作證。