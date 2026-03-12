國際分析｜打擊伊朗遭遇三大反噬 美國還能撐多久？

美國及以色列對伊朗的軍事打擊已近兩周，曾說這場仗可以無限期打下去的美國總統特朗普，日前突然改口說戰事可能「很快」結束。這被外界認為是特朗普首次釋放對伊「停戰」信號。 特朗普這番表態，正值戰事引發國際油價上漲和美國股市震盪之時。專家認為，衝突外溢效應正從經濟、政治與同盟關係等多個層面反噬美國，並讓美國民眾直接感受到「戰爭寒意」，特朗普政府可能真有點「撐不住」。 油價飆升帶來「戰爭寒意」 輿論認為，特朗普釋放「停戰」信號最直接原因，是戰事持續已反噬美國經濟。自2月28日美以對伊朗發動軍事打擊以來，全球能源價格大幅波動。在美國國內，油價飆升已令民眾和企業感受到「戰爭寒意」。國際原油期貨價格在美東時間8日晚開始的新一周交易中突破每桶100美元，為3年多來首次。美國汽車協會數據顯示，全美汽油平均價格較2月底上漲近17%。美國《華爾街日報》驚呼，「石油危機已經來臨」。

面對油價上漲，特朗普政府的政策工具並不多。特朗普7日表示無意動用戰略石油儲備來平抑油價；但於11日，美國能源部表示，統特朗普已授權該部門從下周開始從戰略石油儲備中釋放1.72億桶原油。英國《金融時報》的文章指出，美國2021年為壓低油價釋放了大量戰略石油儲備，而後續未及時回補庫存，導致美國戰略石油儲備目前處於低位。 美國智庫戰略與國際問題研究中心分析，油價大漲將直接推升美國通脹水平，使消費者和企業壓力倍增。美國全美互惠保險公司首席經濟學家博什蒂安契奇等多名專家警告，油價和通脹長期處於高位，將推高運輸、製造等多行業成本，並最終體現在商品價格上，進一步侵蝕美國人購買力，持續拖累經濟增長。

選民對經濟的感受將直接影響今年11月的中期選舉。《華爾街日報》說，這場能源市場衝擊還將導致美國政府抵押貸款利率和借貸成本上升，繼而危及特朗普政府經濟政策，並加重美國人生活負擔，成為特朗普所屬共和黨中期選舉的最大軟肋。 關乎美國國內議程的「豪賭」 戰事持續還引發了美國國內反戰情緒。近期民調顯示，有近六成美國人反對或強烈反對特朗普政府對伊朗動武。有50多個城市的民眾早前遊行集會，要求特朗普政府停止對中東的軍事干涉。

同時，美國兩黨在開戰權問題上分歧不斷擴大。眾多民主黨議員對特朗普下令動武提出質疑，要求推動立法限制總統開戰權。如果戰事持續，兩黨圍繞這次行動的軍費支出、行動範圍及戰略目標等問題的黨爭博弈恐進一步升級。

共和黨內部就這次行動也存在不和。美國媒體披露，隨著戰事持續，特朗普政府與其選民基本盤「讓美國再次偉大(MAGA)」陣營的分歧愈發凸顯。MAGA陣營反對美國深度介入海外衝突，尤其擔憂再次陷入中東戰爭泥潭。美國保守派政治新聞評論員、前福克斯新聞頻道主持人塔克·卡爾森公開譴責美以襲擊伊朗「絕對邪惡」、「令人作嘔」。

受戰事持續影響，美國國內安全風險也在提升。美國國土安全部日前發布內部公告，警告中東戰事恐刺激美國境內「獨狼式恐怖襲擊」。近期，華盛頓、紐約、洛杉磯等美國大城市執法機構已加強重點區域巡邏與警戒。 美國智庫大西洋理事會高級研究員沃里克一語道破，指美國對伊朗軍事行動不僅是一場中東地區「戰略冒險」，也是一場關乎美國國內議程的「豪賭」。特朗普由於事先並未尋求國會和美國民眾支持，必然將獨自承擔這次行動的後果。行動要是順利，其支持率可能有一些提振；一旦受挫，其國內議程將遭到衝擊。

對同盟關係的「壓力測試」 美國與歐洲盟友近來在格陵蘭、烏克蘭、關稅和軍費分擔等問題上一直口角不斷。美以對伊朗發動軍事打擊後，歐洲盟友大多與美軍行動「撇清關係」，引發特朗普政府不滿。 特朗普及一些共和黨人公開指責歐洲盟友對美軍行動「不幫忙」，點名批評西班牙和英國在允許美軍使用基地方面「不合作」，甚至威脅切斷與西班牙「所有貿易往來」。 分析人士認為，這場戰爭凸顯美國與歐洲在戰略決策、風險考量和衝突解決方式上的明顯分歧，導致原本就已承壓的美歐關係愈發緊張。這場中東衝突正迅速成為又一場考驗跨大西洋伙伴關係的「壓力測試」，其結果可能是進一步加劇西方陣營的分裂。

美國的海灣盟友則更直接地受到衝突影響，也更進一步「看清美國」。據美聯社報道，有海灣國家官員對美國對伊動武感到「失望甚至憤怒」，稱其未接到美方行動的預報，並指責美國無視海灣盟友此前的警告，執意把地區拖入可能帶來毀滅性後果的衝突。此外，他們還抱怨美軍防禦聚焦于自身和以色列，令海灣國家孤立無援。 戰事的持續將進一步動搖美國盟友對美國戰略可靠性的信心。美國布魯金斯學會高級研究員桑德斯說，對伊軍事行動引發外界對美國決策體系、軍政關係的廣泛質疑，這最終將損害美國的國際地位與影響力。