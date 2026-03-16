印度醫院深切治療部起火　10病人被燒死

印度再發生醫院起火導致病人死亡慘劇。在印度東部奧里薩邦的一間政府醫院的創傷治療中心，在周一（16日）凌晨發生大火，導致院內深切治療部10名病人被燒死。

當地媒體報道，事發在當地時間周一凌晨的2時半，克塔克市的當地最大的一間政府醫院的深切治療部懷疑因為短路引起火警。奧里薩邦的首長表示，死者全為醫院的病人，另外有11名職員被燒傷留醫。當局表示火警迅速被消防員控制，並將其他的病人轉移至醫院的其他部門。

奧里薩邦首長指，在救援行動中，醫院的醫護人員及保安冒生命危險協助拯救，而邦政府已宣布向死難者家屬提供經濟賠償，並對事件進行調查。