國際分析｜答唔答應都死？高市早苗訪美遇「生死題」怎回應特朗普迫派艦護航？

日本首相高市早苗飛抵華盛頓，展開上任後首次訪美行程，稍後將在白宮與美國總統特朗普會晤。挾高民望執政、對華強硬的這位日本首位女首相，是次訪美行程本是進一步提升政治威望的大好機會，但目前中東局勢混亂，特朗普在她出訪前拋出要包括日本在內等多國，派軍艦到霍爾木茲海峽為商船護航的要求。高市此行如何當面應對最大靠山美國，頓成焦點。日本輿論稱之為特朗普給出的「自殺式命題」，高市答應或拒絕都可能引發難以估計的後果。

稱檢視「在法律框架內能做些甚麼」 美以聯手襲擊伊朗，令伊朗以封鎖石油要道霍爾木茲海峽還擊。特朗普早前曾要求日本等多國，為航經霍爾木茲海峽的船隻，提供護航，但日本及多個歐洲國家都無意這樣做。高市早苗日前在國會接受質詢時，強調會遵循日本的法律行事，指就霍爾木茲海峽護航下令自衛隊展開海上警備行動，在法律上有困難，「我們正持續獨立檢視日本能做些甚麼，以及在法律框架內能做些甚麼」，稱暫無計劃派艦艇前往中東執行護航任務；防衛大臣小泉進次郎亦表明，目前「不考慮派遣自衛隊」。

「做得到可以做，做不到就做不到」 高市周三在再國會被質詢護航一事時，被問及是否認同如果日本做不到護航的要求，就應對特朗普如實相告時，高市回答稱︰「根據日本法律，做得到的事情可以做，而做不到的事情就是做不到。我打算把這一點說明清楚，而且我相信，鑑於目前的情況，對方(特朗普)也十分了解日本法律」。 日本輿論認為，美方的要求讓高市政府陷入窘境，原因是日方為維持日美同盟關係，難以拒絕美國，但向霍爾木茲海峽派遣自衛隊艦艇又會引發法律、外交與安全等多方面問題。

日朝野態度審慎 派遣艦艇「門檻很高」 對於護航一事，日本政府及執政黨內部大多持謹慎立場，但日本既不願捲入中東衝突，又難以對美國訴求置之不理，高市政府因此處境尷尬。日本執政黨自民黨政務調查會長小林鷹之直言，日本政府應「慎重判斷」，指特朗普所期待的派遣艦艇「門檻很高」。在野黨「中道改革聯合」政務調查會長岡本三成則稱，希望高市「絕對不要輕易答應做不到的事情」。日本共產黨政策委員長山添拓表示，日本在日美首腦會談中不應該作出承諾，而應要求美國停止攻擊伊朗。

未算「存亡危機事態」出師無名 若日本答應美國的護航要求，將引發多重問題。首先是法律問題。有日媒指，日本若要依據2015年通過的新安保法採取行動，必須先搞清楚兩個問題：一是，目前伊朗封鎖霍爾木茲海峽是否已構成日本的所謂「存亡危機事態」；二是，應如何評價美國攻擊伊朗的性質。 日本內閣官房長官木原稔日前在記者會上表示，針對當前伊朗局勢，日本政府尚未作出屬於所謂「存亡危機事態」的判斷。與此同時，日本政府至今仍在回避評價美國對伊朗軍事行動是否符合國際法。《日本經濟新聞》指，日本現階段在霍爾木茲海峽護航問題上的「法律門檻非常高」。

意味日本中東外交戰略重大轉向 其次是外交問題。2019年霍爾木茲海峽發生油輪遇襲事件時，美國也曾試圖組建護航聯盟，並向日本提出協作要求，被時任首相安倍晉三拒絕。當時的日本內閣決議書稱，日本雖與美國保持同盟關係，但也與伊朗長期維持友好。日媒普遍認為，若日方今次答應協助美國護航，等於把本來長期保持友好關係的伊朗視為敵方，意味日本在中東地區的外交戰略出現重大轉向。 自衛隊艦隻受襲風險極高 第三是安全問題。日媒評論員峰岸博指，在中東地區目前的戰況下，日本在霍爾木茲海峽執行護航任務，即使派出驅逐艦等大型艦艇，也可能遭遇高速快艇襲擊，幾乎難以防範，故護航行動有極高安全風險。據報日本政府內部有人稱之為「自殺式任務」。

日本把日美同盟作為外交安保政策的「基軸」，依賴美國盟友身份獲得戰略利益、擴軍備武，更試圖修改和平憲法，謀求擺脫戰後秩序的約束。這也導致日本不敢「忤逆」美國，明知向霍爾木茲海峽派遣自衛隊艦艇風險極大，卻不敢果斷拒絕美國要求。 原冀以「中國威脅」作為會晤焦點 高市早苗是特朗普要求盟友派遣軍艦護航後，首位與其面對面會談的主要盟國領袖。曾任美國對日貿易談判代表的分析人士指，高市訪美的最大風險，是特朗普在公開場合要求她作出無法兌現的安全承諾。有日本政府內部人士透露，高市本來希望把此行議題聚焦在中國威脅上，但如今焦點已轉至伊朗戰事上。

或尋「替代方案」向美示好 日本過去曾藉波斯灣戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭等機會，向較為安全的地帶派遣自衛隊，擴大了日本軍事力量的活動範圍，被指是想挑戰和平憲法的「專守防衛」原則。話說回來，日本在美國的護航要求壓力下「陷入兩難」、含糊其詞，任由輿論發酵，也難免會被人懷疑是否想借刀「美國施壓」、「身不由己」來試水溫，突破和平原則。有分析認為在選項有限下，日本或以替代方案，例如提供後勤及情報支援來向美方示好。