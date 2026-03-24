伊朗局勢｜伊朗傳媒：與美談判屬假消息　為暗殺卡利巴夫創造條件

美國總統特朗普周一突稱美方應伊朗要求，正與一名「受尊敬」的領袖會談，但不是新最高領袖穆傑塔巴，並暫停攻擊伊朗的發電廠等重要基建。以色列傳媒引述消息人士指，同美方會談的是伊朗議會議長卡利巴夫。不過卡利巴夫在社交平台發文否認，指美方利用假新聞操縱金融及石油市場。
卡利巴夫在社交平台發文否認與美方會談，他指，美方利用假新聞操縱金融及石油市場，試圖令美以擺脫深陷的泥潭。他說，伊朗人民要求對入侵者作出徹底及懊悔的懲罰，所有官員會堅定支持最高領袖及人民，直至實現這個目標。伊朗傳媒引述消息人士指，所謂卡利巴夫與美國談判完全是假消息，捏造假消息的其中一個目的，是為暗殺卡利巴夫創造條件，其他目的亦包括詆毀卡利巴夫、在伊朗國內引起分裂、煽動民眾情緒等。
伊朗外交部：特朗普想降低能源價格
伊朗外交部亦說，美國和以色列對伊朗發起大規模襲擊以來，伊朗與美國從來沒有進行任何談判或磋商；批評特朗普的言論，目的是想降低能源價格，並為軍事行動爭取時間。最高領袖穆傑塔巴的資深軍事顧問禮薩伊發表電視講話，指戰事會持續，直至伊朗獲解除所有經濟制裁、全面的賠償，以及具有法律約束力的保障，防止美國再干涉伊朗。禮薩伊又指，美國在戰事第15日後，便明白無法取勝，準備好尋求停火和結束戰事，但以色列總理內塔尼亞胡堅持繼續作戰。