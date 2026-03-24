伊朗局勢｜伊朗傳媒：與美談判屬假消息　為暗殺卡利巴夫創造條件

美國總統特朗普周一突稱美方應伊朗要求，正與一名「受尊敬」的領袖會談，但不是新最高領袖穆傑塔巴，並暫停攻擊伊朗的發電廠等重要基建。以色列傳媒引述消息人士指，同美方會談的是伊朗議會議長卡利巴夫。不過卡利巴夫在社交平台發文否認，指美方利用假新聞操縱金融及石油市場。

卡利巴夫在社交平台發文否認與美方會談，他指，美方利用假新聞操縱金融及石油市場，試圖令美以擺脫深陷的泥潭。他說，伊朗人民要求對入侵者作出徹底及懊悔的懲罰，所有官員會堅定支持最高領袖及人民，直至實現這個目標。伊朗傳媒引述消息人士指，所謂卡利巴夫與美國談判完全是假消息，捏造假消息的其中一個目的，是為暗殺卡利巴夫創造條件，其他目的亦包括詆毀卡利巴夫、在伊朗國內引起分裂、煽動民眾情緒等。