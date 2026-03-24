OnlyFans老闆罹癌病逝終年43歲　生前座擁逾38億美元身家

成人平台OnlyFans董事、烏克蘭裔美國億萬富翁Leonid Radvinsky於23日因癌症辭世，終年43歲。OnlyFans發布聲明指出，Leonid Radvinsky在與病魔長期抗爭後安詳離世，其家屬盼外界尊重隱私，度過這段艱難時期。聲明未有提及他因為哪種癌症離世。
綜合報道，Leonid Radvinsky為烏克蘭裔，之移居美國，主修經濟學並具備程式開發背景，於2004年創立成人網站MyFreeCams.com，之後在2018年收購OnlyFans母公司Fenix International Limited多數股權，成為最大股東，並大膽調整OnlyFans的營運模式，建立以訂閱制，讓內容創作者能直接向用戶收費，平台抽佣20%，疫情期間，大量創作者轉向線上發展，令OnlyFans爆發式成長，2024年平台用戶已達3.77億、創作者超過460萬人，全年訂閱支付金額高達72億美元(約564億港元)。
生前推出售OnlyFans 擬將大部分財富捐出
Leonid Radvinsky自2021年以來，已透過股利取得約18億美元收益，其中2024年單年分紅達7.01億美元。他的個人資產估計逾38億美元(逾297億港元)。Leonid Radvinsky生前持續推動出售OnlyFans的相關計畫。路透社先前報道，公司考慮將多數股權出售給投資機構Architect Capital，交易估值約55億美元，金額已包含債務。Leonid Radvinsky過去曾表示，若成功出售OnlyFans，計畫將大部分財富用於捐贈。