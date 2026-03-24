伊朗局勢｜伊朗麵包10萬一塊　急發1000萬元面額新鈔

隨著美伊戰爭進入第四個星期，中東戰區戰火持續延燒之際，伊朗當局於本週正式推出面額1,000萬里亞爾的新鈔。這不僅是伊朗史上最高面額的貨幣，更反映出當局在應對失控的通膨以及戰時激增的現金需求。

綜合報道，伊朗各大銀行本周開始發放這款面額1,000萬里亞爾的新鈔，1張1,000萬里亞爾僅能兌換約7美元(約54港元)。這款粉紅色新鈔正面印有9世紀的亞茲德大清真寺(Jameh Mosque of Yazd)，背面則為有2,500年歷史的巴姆古城(Bam Citadel)，新鈔上的最後4個零以淡色印刷，並粗體標註「1000」，這是為了配合伊朗計畫在5年內「去4個零」的貨幣改革，將里亞爾過渡至新單位。1,000萬里亞爾新鈔已是當地流通最高面額的鈔票，超越今年2月初推出的500萬里亞爾鈔票。