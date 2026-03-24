伊朗局勢｜伊朗麵包10萬一塊　急發1000萬元面額新鈔

隨著美伊戰爭進入第四個星期，中東戰區戰火持續延燒之際，伊朗當局於本週正式推出面額1,000萬里亞爾的新鈔。這不僅是伊朗史上最高面額的貨幣，更反映出當局在應對失控的通膨以及戰時激增的現金需求。
綜合報道，伊朗各大銀行本周開始發放這款面額1,000萬里亞爾的新鈔，1張1,000萬里亞爾僅能兌換約7美元(約54港元)。這款粉紅色新鈔正面印有9世紀的亞茲德大清真寺(Jameh Mosque of Yazd)，背面則為有2,500年歷史的巴姆古城(Bam Citadel)，新鈔上的最後4個零以淡色印刷，並粗體標註「1000」，這是為了配合伊朗計畫在5年內「去4個零」的貨幣改革，將里亞爾過渡至新單位。1,000萬里亞爾新鈔已是當地流通最高面額的鈔票，超越今年2月初推出的500萬里亞爾鈔票。
德克蘭居民：排隊提款3000萬能撐幾天
報道指，在戰爭爆發前，伊朗的匯率已跌至歷史低點，每1美元可以兌換166萬里亞爾。截至本月20日，該國匯率已回升至約150萬里亞爾。由於民眾擔心電子系統可能失效，紛紛在提款機前大排長龍提領現金，許多提款機很快被提款一空。一名80歲的德黑蘭居民表示，他在銀行排隊排了1個小時，但櫃檯職員只能給他1,000萬里亞爾，但在他的抗議下與不斷的懇求下，最後該行員才給他3,000萬里亞爾。該居民表示，雖然3,000萬里亞爾不多，但若提款卡不能用了，這3,000萬里亞爾還能夠撐幾天。
此外，伊朗今年的食品與飲料通膨超過105%。此前伊朗當局取消了用於基本進口商品的補貼外匯，改為推行食品券制度，並向8,000萬民眾提供每月信用額度，讓民眾在指定商店購買基本食品。戰事亦導致伊朗的麵粉短缺，麵包等主食的價格也因此瘋漲，據了解，當地民眾廣泛食用的「桑嘎克大餅」(Sangak)一份價格已漲到10萬里亞爾。