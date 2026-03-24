俄羅斯新醫療指引　倘不想生育將建議轉介心理輔導

俄羅斯總統普京在2024年曾公開警告，若俄羅斯不能提高生育率，國家將面臨「絕種」風險。莫斯科早前已通過新的生殖健康檢查指南，要求醫生詢問女性「想要生幾個小孩」，若表示不想生育，將被建議轉介接受心理輔導。

綜合報道，隨著俄羅斯於2022年入侵烏克至今近4年，普京多次鼓勵民眾生育，國家人口成為克里姆林宮視為攸關國家存續的戰略問題，當局於2月底通過新的生殖健康檢查指南，要求醫生詢問女性「想要生幾個小孩」。若女性回答不想生育(即回答數字為零)，指引建議將其轉介給醫療心理輔導，據指目標設定為幫助女性「對生孩子形成積極的態度」。