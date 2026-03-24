俄羅斯新醫療指引　倘不想生育將建議轉介心理輔導

俄羅斯總統普京在2024年曾公開警告，若俄羅斯不能提高生育率，國家將面臨「絕種」風險。莫斯科早前已通過新的生殖健康檢查指南，要求醫生詢問女性「想要生幾個小孩」，若表示不想生育，將被建議轉介接受心理輔導。
綜合報道，隨著俄羅斯於2022年入侵烏克至今近4年，普京多次鼓勵民眾生育，國家人口成為克里姆林宮視為攸關國家存續的戰略問題，當局於2月底通過新的生殖健康檢查指南，要求醫生詢問女性「想要生幾個小孩」。若女性回答不想生育(即回答數字為零)，指引建議將其轉介給醫療心理輔導，據指目標設定為幫助女性「對生孩子形成積極的態度」。
「生育態度診斷」成女性生殖健康檢查標準流程
目前俄羅斯的生育率僅約為1.4，遠低於人口學家認為維持族群穩定所需的2.1門檻。為了達成人口目標，莫斯科近年持續收緊墮胎規則，並通過法律禁止「無子女宣傳」(child-free propaganda)。在政府宣傳中，多子家庭被視為國家的支柱，並享有各種經濟補助與福利。俄羅斯官方媒體近日已開始宣傳該項新醫療指南，強調諮商對提升人口質量的作用。根據衞生部規劃，各地醫療機構正逐步將這套「生育態度診斷」納入女性生殖健康檢查的標準流程，要求心理諮商師配合政策目標，對不育傾向進行引導與追蹤。