鐵騎士撞車慘遭撞甩褲被圍觀　驚險意外令人既同情又想笑(有片)

印度喀拉拉邦近日一宗交通意外影片，在社交平台瘋傳，事緣是一名電單車司機迎頭撞到一輛汽車後，翻上車頂又摔落，結果人恰巧站穩地面，下半身服裝卻跟著掉落，亦可能事主疼痛未散，顧不上儀容，就這樣半裸站在車旁，吸引了大批途人上前圍觀。
綜合報道，事發於上月24日傍晚，一名穿著印度男性裙裝的鐵騎士在小巷行駛時，因剎車不及，撞到一輛迎面駛來的汽車，他整個人立即翻滾上汽車車頂，然後滾下來，但恰巧沒有摔倒，正正站在車頭旁邊。短短的3秒意外，鐵騎士看起來沒有大礙，但禍不單行，其下半身裙裝竟自然脫落，令他下體赤裸當場，亦可能因為驚魂未定、暈頭轉向，或者疼痛未散，鐵騎士一直低著頭，按著汽車車頭，遲遲未能動身。由於發生意外，附近街坊、途人都趕來查看，轉眼吸引了十數人來圍觀討論，幸其中一人，上前幫他包回裙裝。
網民：下半身赤裸以為情況不能更糟了
監視器影片曝光後，危險而帶滑稽的畫面引來網民調侃，「喀拉拉邦事後規定騎車要戴安全帽和穿內褲」、「鞋子掉了就算了，連下半身服裝都掉了，實在太慘了」、「感覺他的自尊心會徹底崩潰」、「看到下半身赤裸時，我以為情況不能更糟了，結果來了一票觀眾」、「我很同情他，但這畫面實在太好笑了」、「所以孩子們，出門記得穿內褲」。
Not only #Helmet #Underwear too should be compulsory on road pic.twitter.com/Ak3tIyc37Q— अभिषेक सिंह ज्ञानु (@GyanuAbhi) March 23, 2026