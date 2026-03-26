美國2名校少年用AI偽造裸照鹹片 59少女受害 獲法官輕判60小時社會服務令

美國賓夕法尼亞州一間頂尖私營中學的兩名少年，被控利用人工智能(AI)生成同學的偽造裸照，導致數十人受害。經審訊，法官判處兩人緩刑，但強調如果他們是成年，將難逃判監。報道指，受害人被發布假裸照深受困擾，控訴承受心理創傷。 14歲仔用AI製作偽裸照數量驚人 美聯社報道，兩名少年犯案時年僅14歲。他們本月在審訊中承認製造約350張AI影像，影響至少59名未滿18歲的少女。報道指，還有未被認出的其他受害者。 當局及受害少女等作供稱，兩名少年在2023年至24年間，從學校照片、畢業紀念冊、Instagram、TikTok和FaceTime通話中擷取女性照片，並以裸露或性行為的成人影像用AI合成。

受害少女哭訴飽受心理創傷 兩名少年於蘭卡斯特國家日校(Lancaster Country Day School)就讀，超過100名的學生和家長到場旁聽。受害人在庭上訴說她們在調查人員面前，從色情照片中認出自己臉孔時所受到的衝擊。賓夕法尼亞州青少年法庭程序通常不對外公開，但法官這次特別公開審訊，讓涉及的社群被公眾看見，也有機會表達心聲。 受害少女描述事件造成的衝擊，包括焦慮發作、對他人失去信任、難以專注學習，以及擔心這些色情影像有一天可能以意想不到的方式流出。

旁聽者斥兩名被告「變態」 兩名少年在律師團隊及家長陪伴下出庭。有旁聽民眾大聲斥責他們孌童癖、「病態扭曲」、變態，兩人全程面無表情地站著。 一名受害人跟法官布朗(Leonard Brown)說：「我永遠無法理解他們為甚麼這麼做」，這「毀了我的純真」。

少女訴苦 被告「假惺惺」 一名受害少女告訴法官，「一再重提這些感受有多麼痛苦」。另有受害者強忍淚水痛斥，在其中一名被告被捕前，受害同學們向他傾訴痛苦時，他還「假惺惺」地表達同情。另有受害者說，她的所有朋友都已轉校，她自己須接受心理創傷治療，才能走出家門。

兩名被告在庭上保持緘默，法官表示，他沒聽到兩人願意承擔責任或表達歉意。一名被告的辯護律師發聲明指，其當事人對「涉及AI生成影像感到十分懊悔，並對造成的傷害深感抱歉」。 法官網開一面 布朗法官判處兩人各須完成60小時社會服務令，不能與受害人接觸，且須支付賠償金；如果未涉及其他法律問題，此案可在兩年後撤銷紀錄。 布朗宣判時指出，如果兩名被告是成年人，很可能會被送進監獄，兩人應該「藉此機會深刻反省」。