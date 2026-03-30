50歲教授課堂當眾向19歲女學生求婚　慘遭多名學生追打(有片)

印度卡納塔克邦(Karnataka)近日爆出令人側目的事件，一名醫學院助理教授竟當著全班學生面前，向一名女學生求婚，隨即遭到該女學生及其他同學的襲擊，更被眾人追打到停車場。事後醫學院已將該名助理教授停職，同時交由警方處理。

綜合報道，事發於卡納塔克邦的斯里西達斯醫學院(SSMC)。網上流傳的影片顯示，涉事助理教授Abdul站在講台上表示：「我無法抗拒同學們給我的濃濃愛意，我想向你們班裡一位最重要的女生求婚，我還會發朱克力給全班同學」，片中不時傳來拍攝者的竊笑聲，Abdul最後還對那位女學生說「我愛你」。相關言論令一眾學生譁然。Abdul走下講台後，他求婚的女學生上前對質，並要求他去找校長。Abdul反問女學生：「你不是說了『我愛你』嗎？」女學生隨即要求拿出證據，Abdul聲稱有監控畫面，接著說：「明天再談」，之後帶著朱古力離開。