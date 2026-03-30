國際分析｜胡塞武裝加入伊朗戰事恐威脅紅海航運 進一步損害全球經濟

美以伊戰事踏入一個月前夕，伊朗「代理人」、也門胡塞武裝上周六向以色列發動攻擊，令人擔心影響全球經濟。伊朗「控制」了波斯灣國家的重要航道霍爾木茲海峽，阻礙了石油和天然氣出口，還有貨運。胡塞武裝則可威脅響另一邊運輸航道紅海的安危。伊朗封鎖霍爾木茲海峽之後，紅海是中東國家國際貿易的唯一海上通道。事實上，彭博社日前報道，沙特阿拉伯在霍爾木茲海峽被封鎖，轉移從紅海出口石油，以舒緩了油價上漲的壓力。 根據英國廣播公司(BBC)中文版報道，胡塞武裝對以色列的威脅遠不及伊朗。2023年10月7日，哈馬斯對以色列發動襲擊，並觸發沙戰爭，胡塞武裝曾多次向以色列方向發射導彈，以示對哈馬斯的支持。那些襲擊數月前已經停止，對以色列實際造成的損害微乎其微。

伊朗局勢｜全球兩條最重要航道或同時切斷 胡塞武裝真正構成更大威脅是在也門外海。為表支持哈馬斯，胡塞武裝曾對途經曼德海峽的船隻發動攻擊。曼德海峽位於紅海南端，扼守也門與非洲之角之間的水道。他們當時的行動已令這條重要的商業航運通道陷入危機。若他們在美以伊戰事中再度採取同樣行動，將對全球經濟造成另一次重大打擊。加之伊朗幾乎完全封鎖霍爾木茲海峽，全球兩條最重要的貿易與能源戰略水道，屆時可能同時遭到切斷。

伊朗局勢｜胡塞武裝可助伊朗攻沙特阿聯酋等能源設施 胡塞武裝也可能對沙特阿拉伯、阿聯酋等波斯灣阿拉伯鄰國的能源及軍事基礎設施發動攻擊，他們之前也攻擊過。胡塞武裝此前採取上述行動時，曾遭到美國與以色列的密集空襲，打擊目標指向其領導層與軍事能力。然而胡塞武裝似乎挺過了那一輪打擊。目前的問題是胡塞武裝今次行動會去到幾盡。 他們之前的攻擊是為了聲援哈馬斯與巴勒斯坦人，在國內及地區獲得部分人贊同。但若是為了伊朗而動武，或許是兩回事。此外，還有也門本身的問題，經歷多年動盪與戰火之後，這個國家相對平靜了一段時間。胡塞武裝若進一步介入美國、以色列與伊朗之間的戰爭，可能引發國內衝突的新一輪爆發。幾乎可以肯定的是，若胡塞武裝持續甚至加劇其攻擊，這將標誌著美以伊這場戰爭進入新一輪升級與擴大化的階段。