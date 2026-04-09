國際分析｜美伊停火露曙光 油價何時回落？樂觀情緒背後存隱憂

美國及伊朗同意停火兩星期並展開談判，國際市場擺脫持續已久的低迷走勢，油價亦隨之回落。市場人士認為，停火消息強化了市場對霍爾木茲海峽重開的預期，為油價及市場走勢以至各國經濟，帶來潛在重要影響，但美伊談判的不確定性仍然令人擔心。 中東戰事消息牽動國際油價神經，巴基斯坦總理夏巴茲於美東時間7日下午在社交平台發文呼籲各方全面停火兩周、特朗普7日傍晚就未來兩周停火發出明確信息，再到伊朗方面的宣布後，國際油價在數小時內經歷從大漲到暴跌的「過山車」走勢。紐約原油期貨價格在7日晚開始的新一個交易日中一度暴跌近20%。6月交貨的倫敦布蘭特原油期貨價格一度跌至每桶91.7美元，較當日較早時的收盤跌約16%。但其後紐約和倫敦布蘭特原油期價均曾反彈。

原油供需基本面變化 霍爾木茲海峽有望在兩周內安全通行，令國際原油市場基本面帶來變化。霍爾木茲海峽是全球能源運輸要道，承載全球約四分一海運石油貿易以及大量液化天然氣和化肥運輸。美國和以色列2月底開始對伊朗發動軍事打擊，導致霍爾木茲海峽航運幾乎完全中斷，原本經由該海峽運輸的大量石油無法運抵市場。瑞銀集團石油分析師斯湯諾沃(Giovanni Staunovo)指，霍爾木茲海峽航運受阻導致全球原油，日產量損失約1,000萬桶。 霍爾木茲海峽重新開放無疑將顯著增加市場供應，供需基本面由此將發生變化，但兩周停火期間該海峽的石油運輸能在多大程度上恢復到衝突爆發前水平，仍有不確定性。考慮到中東地區石油生產和運輸基礎設施未遭受大規模破壞，存放在儲存設施中的原油逐漸投放市場後，上游企業或可迅速恢復生產。

美以伊戰事爆發前，伊拉克油田日產原油約430萬桶，日均出口原油約350萬桶，主要通過霍爾木茲海峽運出。伊拉克國營企業巴士拉石油公司近日表示，若戰事結束、霍爾木茲海峽航道暢通，伊拉克原油出口「一周內」便可基本恢復至戰事爆發前水平。 然而由於不少中東產油國儲存能力不足，且受制於運輸困難，一些中東能源企業先前已被迫暫停部分產能、臨時關閉油井，迅速重啟暫停的石油產能恐面臨挑戰。科威特石油公司首席執行官謝赫納瓦夫·薩巴赫表示，戰事結束後，全面恢復生產可能還需3到4個月時間。

油價能否迅速「退燒」 分析人士認為，鋻於未來兩周只是暫時停火，且美國與伊朗能否最終達成協議仍存不確定性，即便衝突徹底結束，國際油價預計也不會迅速回到衝突爆發前水平。 最新數據顯示，今年9月交貨的紐約原油期貨價格和2027年2月交貨的布蘭特原油期貨價格均在每桶75美元左右浮動。期貨市場這一定價意味著，國際油價重新回到接近衝突爆發前的水平可能至少需要6個月。彭博社市場研究部門策略師克蘭菲爾德認為，股票、石油、債券和美元對停火消息的反應表明，投資者傾向於認為美以伊戰事最糟糕的情況將可以避免，但即使衝突徹底結束，嵌入原油價格的戰爭溢價，仍有可能在未來數月保持下去。

與此同時，黃金、白銀價格亦由下跌轉為一度大漲。市場預計霍爾木茲海峽長期受阻可能性降低，美元走軟、油價下跌支撐金價上漲。由於油價暴跌使通脹預期減弱，市場對美聯儲降息預期升高，也利於金價走高。澳洲激石金融公司(Pepperstone)策略師阿西里(Ahmad Assiri)認為，黃金價格反映市場對長期動蕩可能性的預期降低，但不意味著風險預期完全轉變。 股市方面，中東局勢緩和推動亞太和歐洲主要股市一度走高。美國清晰觀點能源伙伴公司(ClearView Energy Partners)董事總經理布克(Kevin Book)表示，市場可能將此次停火解讀為具有重要意義，因為其中包含重新開放霍爾木茲海峽的有關條件。然而，目前的樂觀情緒背後仍存隱憂，對市場後續走勢形成壓力。

談判訴求分歧明顯 一方面，美伊談判形式未定、談判訴求分歧明顯，且在先前美伊談判中兩次出現美方對伊朗突然發起軍事行動的情況，令人對停火能否順利落實、談判能否長久化解對抗局面的前景產生擔憂；另一方面，全球能源供應受阻一個多月，已產生持久的實質性衝擊，難以透短暫停火迅速化解混亂局面。因此目前情況並不意味著石油供應能迅速恢復，預料石油價格將繼續高企。即使美伊達成最終停火協議，市場仍將關注協議能否為航運提供充分的確定性。

日本阿斯特里斯諮詢公司戰略主管(Astris Advisory Japan K.K.)紐曼(Neil Newman)把當前美伊停火視為「非常脆弱的」短暫緩解，對停火能夠維持多久心存疑慮。美國《華爾街日報》分析指，美伊距離達成長期協議仍有很長的路要走，雙方在霍爾木茲海峽控制權、伊朗核計劃和解除制裁等關鍵問題上仍存分歧。