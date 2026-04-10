美國費城興建中停車場倒塌 3工人慘死

美國費城一座正在施工中的7層停車場於4月8日下午2時17分部分倒塌，造成3名工人死亡，其中包括一名重傷後送院不治者。費城市長Cherelle Parker於4月9日晚上的記者會上證實，搜救行動已轉為尋找兩具遺體。
根據費城消防局局長Jeffrey Thompson表示，事故當時有兩人被成功救出，但其中一人因傷重於醫院不治，另有兩名失蹤者。經搜救隊與聯邦認證的搜救犬反覆搜尋後，未發現任何生命跡象，推定二人已罹難。
目前，當局今日拆除殘存的建築結構，以便安全進一步進入現場尋回遺體。警方已封鎖該地區周邊多條街道及一處購物廣場，並呼籲市民避免接近事發地點。
市長在記者會中指出，該停車塔由費城兒童醫院（Children's Hospital of Philadelphia）所有，承包商則來自賓夕法尼亞州埃克斯頓（Exton）。事故發生時，分包商正在安裝預製混凝土樓板與屋頂結構，然而其中一段屋頂結構突然崩塌，導致整棟建築的7層樓板接連倒塌。
費城市長承諾全面調查
費城市長強調，悲劇發生前，施工所需的8項許可證均已依法核發，且相關檢查均為最新狀態。她承諾市府將全面調查停車場倒塌事件，查明事實。
費城兒童醫院發表聲明表示，目前的首要任務是確保施工人員的安全，並會與市政府及建築合作夥伴保持密切合作。賓夕法尼亞州州長Josh Shapiro也對此表達哀悼，並承諾州政府將全力支持現場的救援工作以及受影響的家庭。
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