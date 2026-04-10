美國費城興建中停車場倒塌 3工人慘死

美國費城一座正在施工中的7層停車場於4月8日下午2時17分部分倒塌，造成3名工人死亡，其中包括一名重傷後送院不治者。費城市長Cherelle Parker於4月9日晚上的記者會上證實，搜救行動已轉為尋找兩具遺體。

根據費城消防局局長Jeffrey Thompson表示，事故當時有兩人被成功救出，但其中一人因傷重於醫院不治，另有兩名失蹤者。經搜救隊與聯邦認證的搜救犬反覆搜尋後，未發現任何生命跡象，推定二人已罹難。

目前，當局今日拆除殘存的建築結構，以便安全進一步進入現場尋回遺體。警方已封鎖該地區周邊多條街道及一處購物廣場，並呼籲市民避免接近事發地點。