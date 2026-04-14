日本京都男童遺體疑被發現 後父職業引起網民關注

日本京都府南丹市一名11歲小學六年級男童安達結希，與家人往台灣旅遊前，在參加畢業典禮途中離奇失蹤。京都府警4月13日於距離學校約6公里的山區發現一具男童遺體，服裝與安達結希失蹤當天高度吻合，目前正進行司法解剖確認身分及死因。 失蹤22日後 屍體疑於學校6公里山上被發現 安達於3月23日上午8時左右失蹤。當天是學校畢業典禮，他由後父開車載往距離校舍僅200米處下車，隨後獨自步行前往學校。然而直到典禮接近中午結束，安達仍未現身。校方翻查閉路電視後發現，安達當日未曾進入學校，家人隨即報警。警方隨後動員超過1000名警力展開大規模搜山。

男童失蹤期間，警方陸續發現關鍵證物。3月29日先在學校西北方3公里的山區尋獲安達的黃色書包，4月12日又發現一只與他當天穿著特徵相符的黑色NIKE運動鞋。值得注意的是，當局在24日、25日及28日曾三度在發現書包地點搜索，當時並未發現任何物品，卻在隔天突然出現，引發人為事後棄置之嫌。

鄰居透露，安達結希平時與家人感情緊密，是家裡的長孫，非常受60多歲祖母疼愛，祖母幾乎每天都會親自接送他到家附近的校車搭乘處。安達結希的母親在去年底與一名男子再婚，這一家三口原本計劃在假期時前往台灣旅行，甚至已經安排好行程，沒想到在出發前夕卻發生憾事。 後父24歲 從事細菌分解處理工作 隨著案情發展，日本出現許多質疑聲音。安達結希的後父現年僅24歲，與其32歲的母親結婚，兩人年齡差距8歲，而與安達結希相差13歲。更令網民懷疑「案情不單純」的關鍵在於後父的職業背景。有傳聞指該後父曾在當地的「野生鳥獸捕獲個體減容化設施」工作，該設施專門處理野豬與鹿的屍體，利用特殊細菌分解，能在短短一天內讓肉與內臟化掉，甚至骨頭和角也會在數日內消失。