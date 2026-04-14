金正恩視察北韓驅逐艦「崔賢號」飛彈試射　重申核戰爭遏制力

北韓繼上週密集測試了集束彈頭飛彈、電磁武器及碳纖維炸彈等新型武器後，近日再度進行武力示威。即將服役的5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」（Choe Hyon）4月12日試射飛彈，北韓最高領導人金正恩親臨現場視察。 《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》4月14日的報道稱，「崔賢號」當日進行了作戰運用評估試驗體系內的戰略巡航飛彈及反艦飛彈試射。據稱，「崔賢號」試射了2枚戰略巡航飛彈和3枚反艦飛彈，飛彈在西部海域上空預定軌道上分別飛行了7869至7920秒以及1960至1973秒後，以「超精確度」命中目標。

試射5枚飛彈 「超精確度」命中 《朝中社》聲稱，此次試射的目的在於檢驗艦艇武器統合指揮體系的發射控制系統，讓海軍陸戰隊士兵熟練掌握飛彈操作，同時確認改良後的主動抗干擾導航系統的命中精準度。 官方發布的照片顯示，金正恩在碼頭進行視察，身旁還有國防高級官員和海軍指揮官。這位領導人稱，近期在國防科技領域取得一系列成果，並強調不斷、無止境地強化強而有力且值得信賴的核戰爭遏制力，是不變的國家防衛路線、最重大的先決任務。