男童被毒蛇咬傷　竟被家人浸泡恆河水12小時驅邪身亡(慎入/有片)

印度北方邦日前發生了一宗疑因迷信害命的事件，一名14歲男童被毒蛇咬傷後，家人並非立即帶他求醫，反而帶他去見一名「術士」，並聽信建議將男童浸泡在恆河水中12小時驅邪，男孩最終不幸身亡。
綜合報道，這名少年被蛇咬傷後，父母帶他向一名「術士」求救，「術士」建議用繩索和竹棍將男童浸泡在恆河水中，進行驅魔儀式，以望在恆河裡排出蛇毒，男童的父母竟然相信執行。網上影片顯示，一名失去意識的男童被綁在竹筏上，浸泡在河水之中，其家屬在木橋上祈禱，一批群眾則在橋邊圍觀竊竊私語，卻無人施以援手。影片曝光後隨即被瘋傳。
當家屬帶男孩求醫為時已晚
12小時後，家屬見男孩仍未甦醒，才帶他去求醫，但一切為時已晚，男童被證實死亡。報道指，家屬隨後將孩子的屍體拋入恆河。當地警方表示，未接獲任何報案，該事件是透過網路影片才得知，現開始展開調查。
警告：影片內容涉及危險及不當行為，或會令人情緒不安
🚨 NEWS ALERT: In India, a 14-year-old boy who was bitten by a snake was kept submerged in the Ganges River for 12 hours instead of being taken to a hospital.— Today’s News (@TodaysNewsco) April 13, 2026
The child tragically lost his life, highlighting the dangers of relying on non-medical practices in emergency… pic.twitter.com/nbfJJqXm9G