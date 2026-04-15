男童被毒蛇咬傷　竟被家人浸泡恆河水12小時驅邪身亡(慎入/有片)

印度北方邦日前發生了一宗疑因迷信害命的事件，一名14歲男童被毒蛇咬傷後，家人並非立即帶他求醫，反而帶他去見一名「術士」，並聽信建議將男童浸泡在恆河水中12小時驅邪，男孩最終不幸身亡。

綜合報道，這名少年被蛇咬傷後，父母帶他向一名「術士」求救，「術士」建議用繩索和竹棍將男童浸泡在恆河水中，進行驅魔儀式，以望在恆河裡排出蛇毒，男童的父母竟然相信執行。網上影片顯示，一名失去意識的男童被綁在竹筏上，浸泡在河水之中，其家屬在木橋上祈禱，一批群眾則在橋邊圍觀竊竊私語，卻無人施以援手。影片曝光後隨即被瘋傳。