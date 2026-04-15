以色列垃圾車暗藏60名巴人 污水不斷流出超嚇人(有片)

以色列揭發一宗匪夷所思的垃圾車偷渡案。執法人員在邊境檢查站攔下一輛可疑的垃圾車，當壓縮車斗的尾蓋打開，裡面堆滿了人，而且污水不斷流出，在場的執法人員對於眼前一幕也感震驚。報道指，車斗內約有60名巴勒斯坦人，他們堆疊在一起，還有一袋袋垃圾。據悉，他們試圖逃離西岸往以色列。

安全部隊人員於Cross-Shomron檢查站進行例行檢查時，發現這輛藏有「偷渡客」的垃圾車。片段中，配備武器的人員包圍在車尾，當車斗尾蓋緩緩升起，出現令人難以置信的一幕，大群男子像沙甸魚般擠滿整個車斗。警方當場拘捕了三十多歲司機，他居於以色列，並沒有駕駛垃圾車的執照。那批巴人亦被當局拘留。《耶路撒冷郵報》稱，2024年當局也曾搗破同類偷渡，有23名巴勒斯坦人藏於一輛垃圾車內。