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國際
出版：2026-Apr-15 18:39
更新：2026-Apr-15 18:39

以色列垃圾車暗藏60名巴人 污水不斷流出超嚇人(有片)

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以色列

以色列執法人員搗破一宗垃圾車偷渡案，尾蓋打開驚見車斗內藏有60名巴人。片段可見尾蓋打開時不斷有污水流出。(互聯網)

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以色列揭發一宗匪夷所思的垃圾車偷渡案。執法人員在邊境檢查站攔下一輛可疑的垃圾車，當壓縮車斗的尾蓋打開，裡面堆滿了人，而且污水不斷流出，在場的執法人員對於眼前一幕也感震驚。報道指，車斗內約有60名巴勒斯坦人，他們堆疊在一起，還有一袋袋垃圾。據悉，他們試圖逃離西岸往以色列。

安全部隊人員於Cross-Shomron檢查站進行例行檢查時，發現這輛藏有「偷渡客」的垃圾車。片段中，配備武器的人員包圍在車尾，當車斗尾蓋緩緩升起，出現令人難以置信的一幕，大群男子像沙甸魚般擠滿整個車斗。警方當場拘捕了三十多歲司機，他居於以色列，並沒有駕駛垃圾車的執照。那批巴人亦被當局拘留。《耶路撒冷郵報》稱，2024年當局也曾搗破同類偷渡，有23名巴勒斯坦人藏於一輛垃圾車內。

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