為亡友挑戰世績 35歲勵志跑手途中身亡 倒斃山區

事主為前皇家海軍陸戰隊成員兼精英跑手帕里什(David Parrish)。他當時正挑戰以最短時間完成全長234英里的「開普沃斯步道」(Cape Wrath Trail)，冀刷新世界紀錄，惜於當地時間上周六晚約10時25分，在蘇格蘭西北部高地偏遠的金泰爾(Kintail)山區被發現身亡。警方指案件無可疑。

英媒指，帕里什今次挑戰世績，原意是為蘇格蘭山地救援隊籌款，以悼念他一位已故好友艾爾蘭(Luke Ireland)。艾爾蘭生前也是皇家海軍陸戰隊員，2014年11月在格倫克洛瓦(Glen Clova)山區跑步期間，因失溫不幸離世，終年僅20歲。

帕里什曾指，山地救援隊事發後不眠不休地搜尋艾爾蘭，最終尋回遺體，令他矢志為該單位發起今年挑戰及籌款活動致敬，詎料最終他亦步好友後塵，命喪於山區。

曾稱霸最艱辛越野路線之一

「開普沃斯步道」被視為英國最嚴峻越野路線之一，全程貫穿多個崎嶇地帶，對體能與意志皆是極大考驗。帕里什早於2023年已在該項賽事奪冠，當時成績為45小時28分48秒，創下賽事史上第二快時間。其猝逝消息傳出後，跑界及友人紛紛致哀，形容他是鼓舞人心人物，並決定繼續其募款行動致意。