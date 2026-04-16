16歲少女街上遭綁架靠「口型」叫救命 油站職員英勇救人

美國密歇根州一名16歲少女於街上等校巴期間，突遭持槍匪徒擄走。約30分鐘後匪徒帶著少女到一個油站店舖買煙，並叫少女付錢。男店員察覺有異樣停下來，少女機警地無聲說出「help(救命)」，他衝出收銀櫃勇救少女。那名匪徒原來是前科犯，曾被控強姦罪。

綁架｜等校巴遇險 匪徒持槍威脅

事發在周一早上7時，匪徒步向校巴站並用槍指向少女綁架她。油站職員Abdulrahman Abohatem向記者憶述當時情況稱，「當他(匪徒)叫少女買煙付錢時，我停下來並覺得有問題。她無聲地向我說『help』。」Abohatem英勇地步出裝有防彈玻璃的收銀櫃，舉腳踢走匪徒，並將少女拉往身後保護。