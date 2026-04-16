《時代》百大最具影響力人物 習近平特朗普齊上榜

美國《時代》(TIME)雜誌周三公布2026年全球100名最具影響力人物(The 100 Most Influential People of 2026)。在領袖方面，國家主席習近平和美國總統特朗普均上榜。《時代》指，習近平的重心從提升中國全球地位轉為重寫國際秩序。文章指，習近平利用主宰稀土的優勢壓制地緣政治對手，並把握美國關稅政策混亂，與其他國家簽訂新貿易協議，以及擴大中國貨幣作為美元替代品的影響力，尤其在被美國制裁的國家。他也積極為中國公司尋找新市場。

《時代》將100名入榜人物分為藝術家、象徵人物、領袖、巨人、先鋒和革新者6個類別。在領袖方面，入榜不乏與目前伊朗戰事有關。《時代》指特朗普任內表現可說前無古人，單是過去一年，他推動大規模稅制改革、對數十個國家大幅徵收關稅，以及大舉驅逐非法移民，並派遣軍隊進駐美國主要城市。在國外，他以驚人的規模行使武力，包括下令打擊伊朗核設施並升級至大型戰爭，以及打擊加勒比海地區販毒者戲劇性地變成干預委內瑞拉政局，最終拘捕了總統馬杜羅。