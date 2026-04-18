日本彌猴Punch爆紅全球　市川動物園透露感情生活

來自市川動物園的日本彌猴胖奇（Punch），剛開始回歸猴群的訓練時孤零零的無助模樣，讓牠紅遍全球，收割來自全世界各地的雲端叔姨的心。近日，市川動物園課長接受外媒專訪，透露了胖奇的近況，包括大家最關心的胖奇感情生活，也全部曝光。

越來越融入猴群

據《ABC新聞》報道，市川動物園課長安永在接受訪問時表示，胖奇已越來越能融入猴群：「我認為能與胖奇相處融洽的猴子數量正在逐日增加」。由於之前胖奇經常被目擊與一隻稍為年長的雌性彌猴親蜜依偎，於是有傳言小胖奇是否交到女朋友。安永表示，他對此並不確定，他更關心的是其他猴子是如何接納胖奇成為家人的。