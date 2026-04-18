熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Apr-18 15:15
更新：2026-Apr-18 15:15

日本彌猴Punch爆紅全球　市川動物園透露感情生活

分享：
來自市川動物園的日本彌猴「胖奇」。（圖／路透）

來自市川動物園的日本彌猴「胖奇」。（圖／路透）

adblk4

來自市川動物園的日本彌猴胖奇（Punch），剛開始回歸猴群的訓練時孤零零的無助模樣，讓牠紅遍全球，收割來自全世界各地的雲端叔姨的心。近日，市川動物園課長接受外媒專訪，透露了胖奇的近況，包括大家最關心的胖奇感情生活，也全部曝光。

越來越融入猴群

據《ABC新聞》報道，市川動物園課長安永在接受訪問時表示，胖奇已越來越能融入猴群：「我認為能與胖奇相處融洽的猴子數量正在逐日增加」。由於之前胖奇經常被目擊與一隻稍為年長的雌性彌猴親蜜依偎，於是有傳言小胖奇是否交到女朋友。安永表示，他對此並不確定，他更關心的是其他猴子是如何接納胖奇成為家人的。

adblk5

安永表示，胖奇出生於2025年7月，時值酷暑，當時胖奇的媽媽非常不舒服，無法哺育，因此由工作人介入飼育胖奇：「日本獼猴出生時有一種本能，就是想抓住甚麼東西。動物園管理員們想盡辦法讓牠抓住甚麼東西，嘗試了各種不同的方法。結果證明，剛出生的胖奇最喜歡的物品是一隻猩猩毛絨玩具。」

來自市川動物園的日本彌猴「胖奇」。 來自市川動物園的日本彌猴「胖奇」。 來自市川動物園的日本彌猴「胖奇」。 來自市川動物園的日本彌猴「胖奇」。 來自市川動物園的日本彌猴「胖奇」。 來自市川動物園的日本彌猴「胖奇」。

出現「加油胖奇」hashtag

當胖奇被送回猴山訓練融入猴群時，抱着絨毛娃娃的無助模樣迅速引起廣大關注，網上甚至出現「加油胖奇」（#がんばれパンチ）的hashtag，而後胖奇努力融入猴群的日常也擄獲全球粉絲的心。

adblk6

安永稱，在經過這些日子的努力後，如今胖奇已很少再依賴毛絨娃娃，而是經常與其他猴子一起玩耍。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務