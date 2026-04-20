英女被醫生誤診多年　ChatGPT助確診真正病因

綜合外媒報道，Phoebe Tesoriere表示，她的症狀從童年就開始，包括步伐不穩、反覆跌倒，「我一出生就沒有髖臼（acetabulum），小時候動過手術，因此一直以為只是骨骼問題。」

她在19歲時首次癲癇發作，卻被醫生誤診為焦慮症，但她強調自己一直是開朗的人，並無相關病史。2022年起，她被診斷為癲癇並接受治療，但症狀持續惡化，甚至逐漸失去行路能力。她後來又被認為患上癲癇相關併發症，然而病情一直未改善。2025年初，她因跌倒重傷住院3個月，檢查結果仍無法解釋病因，同年她因癲癇發作昏迷3日，醫生仍傾向認為與心理因素有關。

萬般無奈求助AI

在絕望之餘，Tesoriere索性向ChatGPT求助，AI認為她可能罹患HSP，她告知醫生並進行基因檢測，最終確認AI「判斷正確」。Tesoriere需依靠輪椅輔助，但她透過物理治療維持生活能力，並重返校園攻讀心理學碩士，希望未來能從事助人工作。