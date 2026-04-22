印度3日內再發生煙花廠爆炸　13人死

印度喀拉拉邦周二（21日）發生煙花廠爆炸，造成13人死亡，多人受傷，當中5人情況嚴重。這是繼星期日另一宗造成25人死亡的煙花廠爆炸後，另一宗同類事故。

據報道，爆炸發生在喀拉拉邦的特里蘇爾，當時約有40名工人在製作煙花的棚內進行組裝，準備即將迎來的節日。在周二下午3時半左右發生，其後再發生多次爆炸，加上工場道路交通不便等延誤救援工作。據報道稱爆炸威力強大，在幾公里外都感受到震動。

喀拉拉邦的官員表示，因為要準備迎接印度教練的節日，有關地方獲得當局生產及存放煙火的許可。當地有官員指爆炸可能是因為中午的高溫引起，不過原因仍未查明。而印度總理莫迪（Narendra Modi）宣布，將向死者家屬提供20萬盧比的經濟援助，並向傷者提供5萬盧比的援助。