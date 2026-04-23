男子闖車站攀電線杆　救援人員帶棍追捕成功「打救」(有片)

印度馬哈拉施特拉邦納西克地區早前發生一宗驚險事件。一名年輕男子於納西克曼馬德火車站突然攀上高架電線桿，驚動周遭民眾報警求助，鐵路部門立即切斷電源並展開救援行動，不過，這次救援行動有別於一般救援，因為救援人員追趕對這名擅自攀上電線桿的男子同時，不住對他揮拳、腳踹和揮棍，似乎勢必要將他「打救」。
綜合報道，事發於上周五(17日)下午在納西克地區曼馬德火車站，當時車站一如既往擠滿了乘客。突然，一名年輕男子透過月台結構攀上一支高壓架空電線桿。鐵路部門隨即切斷了架空電線的電源，以防止該男子觸電，多班列車隨即停運或調整。男子卻在電線桿周圍來回踱步，拒絕返回地面。鐵路員工、鐵路警察部隊和其他工作人員亦介入事件，在游說無效後，當局派出幾名受過訓練的救援人員爬上電線桿展開救援行動。
事件擾攘數小時 影響約150班列車運作
網上影片顯示，多名救援人員在電線桿上追捕男子，穿白色長褲男子東攀西爬不斷避開各人，列車頂和電線桿分別有人向男子揮動木棍，亦有人向他揮拳和腳踹。雙方追逐了一會，男子見前無去路，索性抱著鐵架不放，救援人員立即一湧而上向他連環揮拳，又扯又拉，並拿來繩子嘗試將他綁住。報道指，當局最終成功將涉事男子安全帶返地面，成功將他帶返安全地點，事件前後擾攘了數小時，合共影響約150班列車運作。報道指，涉事男子年約30歲，精神狀態不穩定。警方正調查其身分和家庭資訊。
警告：影片涉及危險行為，切勿模仿
Real footage, not a movie: Violent brawl on overhead electric gantries at Manmad railway station. Chaos on the Manmad-Kakinada-Shirdi Express route. pic.twitter.com/EzblTSVzZE— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 18, 2026