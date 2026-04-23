男子闖車站攀電線杆　救援人員帶棍追捕成功「打救」(有片)

印度馬哈拉施特拉邦納西克地區早前發生一宗驚險事件。一名年輕男子於納西克曼馬德火車站突然攀上高架電線桿，驚動周遭民眾報警求助，鐵路部門立即切斷電源並展開救援行動，不過，這次救援行動有別於一般救援，因為救援人員追趕對這名擅自攀上電線桿的男子同時，不住對他揮拳、腳踹和揮棍，似乎勢必要將他「打救」。

綜合報道，事發於上周五(17日)下午在納西克地區曼馬德火車站，當時車站一如既往擠滿了乘客。突然，一名年輕男子透過月台結構攀上一支高壓架空電線桿。鐵路部門隨即切斷了架空電線的電源，以防止該男子觸電，多班列車隨即停運或調整。男子卻在電線桿周圍來回踱步，拒絕返回地面。鐵路員工、鐵路警察部隊和其他工作人員亦介入事件，在游說無效後，當局派出幾名受過訓練的救援人員爬上電線桿展開救援行動。