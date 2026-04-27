婚禮攝影師追拍新娘出門到馬路　下秒遭撞飛慘死(慎入/有片)

印度哈里亞納邦一名27歲婚禮攝影師，日前為一場婚禮拍攝家人送別新娘的畫面而站到行車路上，結果被一輛高速行經的汽車撞飛十米喪命，令喜事變喪事，事發的驚慄畫面曝光。

綜合報道，事發上周三(22日)，女家親友聚集在屋外先合影留念，然後便進入最後環節，送別新娘出嫁的汽車，在印度教中這象徵著新娘就此告別娘家，攝影師為取得足夠空間距離，於是走到行車中間拍攝汽車駛離的畫面。就在囍車剛起步不久，兩名賓客察覺有一輛汽車高速駛來，連忙提醒攝影師，但攝影師得知已來不及閃避，就被高速駛來的汽車撞飛至半空、拋至十米以外，重重墮在地上。