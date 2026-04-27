婚禮攝影師追拍新娘出門到馬路　下秒遭撞飛慘死(慎入/有片)

印度哈里亞納邦一名27歲婚禮攝影師，日前為一場婚禮拍攝家人送別新娘的畫面而站到行車路上，結果被一輛高速行經的汽車撞飛十米喪命，令喜事變喪事，事發的驚慄畫面曝光。
綜合報道，事發上周三(22日)，女家親友聚集在屋外先合影留念，然後便進入最後環節，送別新娘出嫁的汽車，在印度教中這象徵著新娘就此告別娘家，攝影師為取得足夠空間距離，於是走到行車中間拍攝汽車駛離的畫面。就在囍車剛起步不久，兩名賓客察覺有一輛汽車高速駛來，連忙提醒攝影師，但攝影師得知已來不及閃避，就被高速駛來的汽車撞飛至半空、拋至十米以外，重重墮在地上。
警方已立案調查 將對肇事司機提控
突如其來的慘劇，令在場賓客情緒從一個極端走到另一個極端、從喜悅轉為驚恐，現場尖叫聲不斷。眾人隨即合力將攝影師送往醫院搶救，並向警方報案，惟攝影師送院後就因傷重不治，遺體將被送往公立醫院進行檢屍以確定死因。肇事司機事後已被逮捕拘留，警方初步研判可能涉及超速與未注意車前狀況，已立案調查，並將對肇事司機提控。
警告：影片內容或會令人情緒不安
हरियाणा में शादी की शूटिंग कर रहे कैमरामैन को तेज रफ्तार से आ रही कार ने हवा में उड़ाया। pic.twitter.com/n0TD6BIEoD— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) April 22, 2026