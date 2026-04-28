生日被蛋糕抹面開玩笑　竟「拖馬」槍殺3親人(有片)

蛋糕抹面到底是開玩笑還是戲弄？印度北方邦布蘭德沙赫爾日前有一場生日會，演變成流血事件，起因是有人把蛋糕奶油抹在別人臉上而引發的小爭執，最後升級為3屍命案。

綜合報道，事發於上周六(25日)晚上，3名男子Amardeep Saini、Manish Saini 和Akash Saini，特意在當地健身房為壽星仔Jeetu Saini慶生，他們都是一家人，但至深夜突然傳出幾下槍聲。警方接報到場，發現Amardeep Saini、Manish Saini 和Akash Saini都中槍，並送院後證實死亡。Jeetu Saini則與幾名同伴在逃。