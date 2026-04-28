生日被蛋糕抹面開玩笑　竟「拖馬」槍殺3親人(有片)

蛋糕抹面到底是開玩笑還是戲弄？印度北方邦布蘭德沙赫爾日前有一場生日會，演變成流血事件，起因是有人把蛋糕奶油抹在別人臉上而引發的小爭執，最後升級為3屍命案。
綜合報道，事發於上周六(25日)晚上，3名男子Amardeep Saini、Manish Saini 和Akash Saini，特意在當地健身房為壽星仔Jeetu Saini慶生，他們都是一家人，但至深夜突然傳出幾下槍聲。警方接報到場，發現Amardeep Saini、Manish Saini 和Akash Saini都中槍，並送院後證實死亡。Jeetu Saini則與幾名同伴在逃。
兇手離開帶槍支幫手折返報復
警方表示，有家屬表示，當日氣氛就在Jeetu Saini臉上被抹蛋糕奶油而變質，這個玩笑馬上引發爭執。其中一名受害者的兄弟Sanjay Saini說，接到Jeetu Saini在電話裡投訴受到受害人辱罵，他試圖緩和情況，承諾第二天解決問題，惟Jeetu Saini原本離開，但隨後帶著7、8槍支、子彈和幫手折返，向3名受害人開槍之後逃逸。警方已成立緝捕小組，並組建了監視器錄影小組。
Bulandshahr Triple Murder: केक पर विवाद में 3 मौतों के बाद पुलिस ने मामले पर कर दिया बड़ा खुलासा!#Bulandshahr #Khurja #TripleMurder pic.twitter.com/vgTnhiyy8r— UP Tak (@UPTakOfficial) April 26, 2026