男子掘墳孭親姊遺骸走3公里到銀行　領取已故家人1600元存款(慎入/有片)

印度一位50歲男子為領取已故姊姊的銀行存款，被銀行告知必須本人到場，或有證明文件，基於他目不識丁，亦不清楚辦理政府文件流程，無奈之下竟直接挖墳，孭著姊姊遺骸，頂著烈日徒步3公里到銀行，影片令人震撼。

綜合報道，來自鄉村的女子Kakra Munda的丈夫與獨子都在幾年前過世，她亦於今年1月離世，終年56歲。由於Kakra生前當地印度海外銀行留有19,300盧比(約1,600港元)存款，她的弟弟、在世唯一親人Jitu Munda一直希望提取該筆款項，他說：「我多次跑到銀行，那裡的人都告訴我，要帶帳戶持有人去取存款」由於銀行需要戶口本人到場、死亡證明及繼承文件才能處理提款，Jitu本身目不識丁，亦不清楚辦理政府文件流程，無法辦理提款。結果網上瘋傳一段令人毛骨悚然的影片，27日，Jitu赤裸上身、赤著腳，在光天化日之下，用披肩裹著骸骨孭著在街上走，然後將骸骨放在奧裡薩邦基翁賈爾區奧裡薩鄉村銀行一間分行的入口外，等待銀行開門。