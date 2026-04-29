男子掘墳孭親姊遺骸走3公里到銀行　領取已故家人1600元存款(慎入/有片)

印度一位50歲男子為領取已故姊姊的銀行存款，被銀行告知必須本人到場，或有證明文件，基於他目不識丁，亦不清楚辦理政府文件流程，無奈之下竟直接挖墳，孭著姊姊遺骸，頂著烈日徒步3公里到銀行，影片令人震撼。
綜合報道，來自鄉村的女子Kakra Munda的丈夫與獨子都在幾年前過世，她亦於今年1月離世，終年56歲。由於Kakra生前當地印度海外銀行留有19,300盧比(約1,600港元)存款，她的弟弟、在世唯一親人Jitu Munda一直希望提取該筆款項，他說：「我多次跑到銀行，那裡的人都告訴我，要帶帳戶持有人去取存款」由於銀行需要戶口本人到場、死亡證明及繼承文件才能處理提款，Jitu本身目不識丁，亦不清楚辦理政府文件流程，無法辦理提款。結果網上瘋傳一段令人毛骨悚然的影片，27日，Jitu赤裸上身、赤著腳，在光天化日之下，用披肩裹著骸骨孭著在街上走，然後將骸骨放在奧裡薩邦基翁賈爾區奧裡薩鄉村銀行一間分行的入口外，等待銀行開門。
網民難以理解為何無人協助
Jitu說：「我告訴他們她已經死了，但他們不聽，堅持要把她帶到銀行。因此，我一氣之下挖開墳墓，把她的骸骨挖了出來，以此證明她已經死亡」。影片曝光後立即引發熱議並發酵，大批網民難以理解為何無人協助這個無助的人。地區行政部門隨即下達指導協助Jitu，當局辦理Kakra Munda的死亡證明和Jitu法定繼承人證明，Jitu終於取回姊姊生前的存款。當地警方表示，Jitu是個不識字的部落居民，他不知道法定繼承人或指定受益人是誰，銀行職員亦未能讓他明白如何從死者的賬戶中取款。警方亦協助將Kakra Munda的遺體重新埋葬，並表明不會就事件對Jitu作出追究。
銀行反駁職員要求死者本人到場說法
印度海外銀行就事件發聲明，反駁有關職員要求死者本人到場的說法。銀行表示，Jitu是第一次到訪分行，要求辦理第三方提款，但未經授權。當他提及妹妹去世時，分行經理已解釋辦理清算需要死亡證明和其他相關文件。Jitu醉酒後返回銀行，行為失控，並將挖出的遺骸放置在銀行分店外以索取金錢。銀行因此報警，並在警方的監督下處理事件。 銀行強調做法目的是為了保護一位貧困部落婦女的資金。一旦收到相關文件，將優先處理。
區政府事後亦發聲明，指已指示地方行政官員更加關注並積極主動地為偏遠地區的民眾提供政府和銀行服務。呼籲民眾在遇到困難時，不要猶豫，直接聯繫區政府或縣長申訴受理處，承諾當局絕不會對此置之不理。
警告：以下影片或會令人情緒不安
(Viewer Discretion Advised)— Mid Day (@mid_day) April 28, 2026
On April 27, 2026, in Keonjhar district, Odisha, Jitu Munda allegedly carried his sister’s skeleton to the Odisha Grameen Bank in Patana block to withdraw ₹19,300 from her account after her death two months ago.
He reportedly walked 5 km to the bank… pic.twitter.com/TdIlcQmdMH
Odisha Man Digs Up Sister's Skeleton as Proof to Claim the Money in Her Account pic.twitter.com/1xzUKmerlC— TIMES NOW (@TimesNow) April 28, 2026