女工探頭看𨋢槽　遭下降升降機夾頭慘死(慎入/有片)

印度發生一宗恐怖的工業意外。印度納西克醫學院Nashik Medical College內，一名50歲女員工懷疑因為好奇，探頭進一部運輸醫療器材的𨋢槽張望時，遭下降的升降機卡住頸部不幸身亡。
綜合報道，事發於周一(27日)上午約10時30分，50歲女職員Jyoti Shivaji Ahire當值期間。網上流傳事發經過長約3分36秒的影片顯示，Ahire手持重物到運輸醫療器材的升降機外，只見閘門開啟，便探首進𨋢槽張望，未有察覺升降機正在上方降下，隨即將她頭部和頸部卡住。雖然很快被其他員工發現，並叫來大批人幫忙，惟欲救無從，直至影片結束，Ahire仍未獲救。
醫院：受害者進入限制區域違反安全規程
報道指，Ahire被困幾分鐘後才獲救出，她隨即被送往深切治療部搶救，但脊椎嚴重受傷，在救治過程中傷重身亡。當地政府電氣工程師現場檢查後認定該升降機不存在技術故障，醫院則指，受害者越過安全護欄進入了限制區域，事故發生時她身體前傾進入𨋢槽軌道，違反了安全規程。警方已介入調查，該醫學院成立內部調查委員會。
#NashikTragedy | Woman Injured In Nashik Medical College Lift Mishap Dies During Treatment; CCTV Footage Goes Viral— Free Press Journal (@fpjindia) April 28, 2026
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