女工探頭看𨋢槽　遭下降升降機夾頭慘死(慎入/有片)

印度發生一宗恐怖的工業意外。印度納西克醫學院Nashik Medical College內，一名50歲女員工懷疑因為好奇，探頭進一部運輸醫療器材的𨋢槽張望時，遭下降的升降機卡住頸部不幸身亡。

綜合報道，事發於周一(27日)上午約10時30分，50歲女職員Jyoti Shivaji Ahire當值期間。網上流傳事發經過長約3分36秒的影片顯示，Ahire手持重物到運輸醫療器材的升降機外，只見閘門開啟，便探首進𨋢槽張望，未有察覺升降機正在上方降下，隨即將她頭部和頸部卡住。雖然很快被其他員工發現，並叫來大批人幫忙，惟欲救無從，直至影片結束，Ahire仍未獲救。