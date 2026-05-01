美國航班降落委內瑞拉7年來首架　代表團隨行

此次航班由美國政府代表團隨行，包括國家能源主導委員會官員Jarrod Agen，以及新任委內瑞拉駐美大使柏拉辛絲亞（Félix Plasencia）。美方此行重點在於推動與委內瑞拉國營石油公司PDVSA及礦業企業之間的合作協議。

美國特朗普政府官員於4月30日搭乘一架自邁阿密出發的商業航班，前往委內瑞拉首都卡拉卡斯，是美國與委內瑞拉中斷7年後，首班恢復的直飛商業航班，象徵雙方關係出現重大轉變。

報道指出，此行距離美軍於今年初發動行動、逮捕前內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）僅約4個月。之後，美國政府逐步放寬對委內瑞拉的制裁，鼓勵能源投資並協助重建石油產業基礎。

分析人士指出，委內瑞拉擁有全球最大石油儲量，其重質原油特別適合美國墨西哥灣沿岸煉油廠加工，使其在能源戰略上具有高度價值。

不過，也有前官員批評，目前委內瑞拉的「經濟開放速度遠快於民主進程」，顯示政治改革仍充滿不確定性。

目前，美國已重新在卡拉卡斯設立外交據點，但對於何時舉行大選仍未提出明確時程。部分官員透露，可能需2至3年時間，委內瑞拉才具備舉行選舉的條件。