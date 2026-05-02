北海道動物園燒屍案 疑犯事後「微笑上班」畫面曝光

日本北海道旭川市的旭山動物園近日發生駭人的焚屍案。涉嫌將妻子的遺體丟入園內焚化爐燒毀的33歲男員工鈴木達也已被逮捕。日本傳媒曝光的一段畫面顯示，鈴木在涉嫌焚妻後，不但照常上班，甚至在開會中不時露出笑容。

根據《NHK》與《HBC北海道放送》等報道，昨日（5月1日）上午，旭川東警察署繼續盤問鈴木。鈴木涉嫌於3月31日前後犯案，目前已在調查中認罪。而在動物園內焚化爐中，已發現33歲死者鈴木由衣的部分遺體殘骸。

《HBC》的攝影機曾於案發後數天、即4月6日拍下鈴木在園內工作的身影。當時動物園正進行每日早上例會，鈴木在會議中露出了輕鬆的笑容。