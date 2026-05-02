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國際
出版：2026-May-02 10:27
更新：2026-May-02 10:27

北海道動物園燒屍案 疑犯事後「微笑上班」畫面曝光

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警方以涉嫌毀損遺體逮捕鈴木達也。（圖／NNN）

警方以涉嫌毀損遺體逮捕鈴木達也。（圖／NNN）

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日本北海道旭川市的旭山動物園近日發生駭人的焚屍案。涉嫌將妻子的遺體丟入園內焚化爐燒毀的33歲男員工鈴木達也已被逮捕。日本傳媒曝光的一段畫面顯示，鈴木在涉嫌焚妻後，不但照常上班，甚至在開會中不時露出笑容。

根據《NHK》與《HBC北海道放送》等報道，昨日（5月1日）上午，旭川東警察署繼續盤問鈴木。鈴木涉嫌於3月31日前後犯案，目前已在調查中認罪。而在動物園內焚化爐中，已發現33歲死者鈴木由衣的部分遺體殘骸。

《HBC》的攝影機曾於案發後數天、即4月6日拍下鈴木在園內工作的身影。當時動物園正進行每日早上例會，鈴木在會議中露出了輕鬆的笑容。

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鈴木在先前的警方調查中坦承，「在動物園營業時間外的夜間棄置遺體」、「花了數小時進行焚燒」。該動物園的焚化爐平時用於處理死亡動物，據信3月31日之後，仍被多次使用來焚燒動物屍體。

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警方已扣押疑犯疑似用於運送遺體的車輛進行調查。由於疑犯曾暗示殺害妻子，警方正以可能構成殺人案的方向持續調查。

旭山動物園已重開

另一方面，受棄屍案影響而延後開園的旭山動物園，日前開放迎接遊客，較原定時間延期2天。市長今津寬介在開幕儀式致歉稱，「對於動物園員工被捕為大家帶來的麻煩和擔憂，我深表歉意」。

今津補充稱，市府收到許多鼓勵的訊息，「動物園目前處境艱難，但我們將把大家的鼓勵化作旭山動物園的動力，繼續向大家傳達動物的生命力和魅力」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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