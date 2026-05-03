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國際
出版：2026-May-03 18:10
更新：2026-May-03 18:10

女賊狂掃化妝品 取逾100萬貨品判囚兩年 多人分工掩護犯案(有片)

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25歲女子Gabriella Stan是店舖盜竊慣犯，圖為她在一間Boots內準備犯案。(互聯網)

25歲女子Gabriella Stan是店舖盜竊慣犯，圖為她在一間Boots內準備犯案。(互聯網)

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英國一名女子被拍到在連鎖藥妝店Boots內公然行竊，大量將高價化妝品放入袋中離去，最終被揭發是涉案金額達10萬鎊(約106萬港元)連環盜竊案的一部分。25歲女子Gabriella Stan日前在法院承認多項盜竊罪，遭判入獄兩年。

店內閉路電視片段顯示，Stan及一名女性同黨進入Boots分店，首先四處張望觀察是否有保安，然後把貨架上的Maybelline等化妝品迅速放入同黨袋中，她們極有默契地行動，之後從容離開。

過去九個月持續在英國多地犯案

控方指，Stan過去九個月持續在英國多地犯案，包括倫敦的Ealing、Wandsworth、Camden及Kensington等地，甚至遠至威爾斯Pontypridd亦曾出手。其中一次在Richmond的行動，更涉及高達5,000鎊(約5.3萬港元)貨品。

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25歲女子Gabriella Stan是店舖盜竊慣犯。(互聯網) 25歲女子Gabriella Stan是店舖盜竊慣犯，圖為她在一間Boots內準備犯案。(互聯網) 25歲女子Gabriella Stan是店舖盜竊慣犯，圖為她跟同黨犯案。(互聯網) 25歲女子Gabriella Stan是店舖盜竊慣犯，圖為她跟同黨犯案。(互聯網)

檢控官形容Stan是「慣犯」，指她每次犯案通常與至少一名女同黨合作，又或由其他同黨負責分散保安注意力，其他人則專注偷取高價美容產品，手法明顯有組織及計劃。

Boots稱損失逾150萬

案件在Southwark皇家法院審理，Stan承認14項盜竊罪，並要求法庭將另外36宗相關案件一併考慮。Boots提供的商業影響聲明指出，其行為導致公司損失約143,220鎊(約152萬港元)，涵蓋2025年5月至12月期間。

法官認同被告每次均與同夥分工犯案，並涉及精心安排；而案件數量龐大，顯示行為具高度計劃性。他最終以較保守的10萬鎊損失金額作為量刑基礎，判處Stan入獄兩年，服刑一半後可有條件假釋；而Stan亦被禁止於2031年4月前，再進入全英所有Boots分店。

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片段︰

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