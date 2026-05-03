女賊狂掃化妝品 取逾100萬貨品判囚兩年 多人分工掩護犯案(有片)

25歲女子Gabriella Stan是店舖盜竊慣犯，圖為她在一間Boots內準備犯案。(互聯網)

英國一名女子被拍到在連鎖藥妝店Boots內公然行竊，大量將高價化妝品放入袋中離去，最終被揭發是涉案金額達10萬鎊(約106萬港元)連環盜竊案的一部分。25歲女子Gabriella Stan日前在法院承認多項盜竊罪，遭判入獄兩年。

店內閉路電視片段顯示，Stan及一名女性同黨進入Boots分店，首先四處張望觀察是否有保安，然後把貨架上的Maybelline等化妝品迅速放入同黨袋中，她們極有默契地行動，之後從容離開。

過去九個月持續在英國多地犯案

控方指，Stan過去九個月持續在英國多地犯案，包括倫敦的Ealing、Wandsworth、Camden及Kensington等地，甚至遠至威爾斯Pontypridd亦曾出手。其中一次在Richmond的行動，更涉及高達5,000鎊(約5.3萬港元)貨品。