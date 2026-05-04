普京疑陷政變暗殺威脅 克宮大幅提升保安 前防長被指是「不穩定因素」

美英傳媒引述一份歐洲情報機構報告指，俄羅斯總統普京正擔心可能面臨政變或暗殺威脅，俄羅斯政府自今年3月起已進入「高度戒備」狀態。
擔心有人以無人機暗殺
報道稱，普京尤其擔心來自俄羅斯政治精英內部的威脅，包括利用無人機進行暗殺；而近期發生了多宗高級軍事人物遇襲身亡的事件，令克里姆林宮內部的不安情緒持續升溫。
紹伊古被指成潛在政變因素
報告其中一個最受關注之處，是把俄前國防部長、現任國安會秘書紹伊古列為「潛在不穩定因素」。報告指，紹伊古在俄軍最高指揮層內仍保有相當影響力，因此「與政變風險相關」。
紹伊古的政治處境亦因其親信、前副手察利科夫於3月5日被捕而進一步惡化。察利科夫被控涉及挪用公款、洗錢及受賄，其被捕被視為打破俄羅斯精英層之間既有的「默契」，削弱了紹伊古的政治地位，亦增加他本人可能成為司法調查對象的風險。
安保全面升級 貼身人員限制嚴格
據報因安全風險上升，克宮已大幅加強普京的個人保護，包括在其親信及近身工作人員住處安裝監控系統，防範資訊外洩。同時，與普京密切接觸的人員，包括廚師、保鏢及攝影師等，被禁止使用公共交通工具，並且只能使用無法連接互聯網的手機。所有訪客亦須接受雙重安檢程序，才可接近普京。
軍方高層遇襲引發震動 內部矛盾浮現
2025年12月，俄軍高層將領薩爾瓦羅夫中將在莫斯科因汽車底部爆炸裝置引爆身亡，俄方將事件歸咎於烏克蘭暗殺行動。此事在俄羅斯軍政高層引發強烈震動。
報告指，事發後3天，普京召開緊急會議。會上俄軍總參謀長格拉西莫夫猛烈批評聯邦安全局(FSB)未能保護軍方人員，而FSB局長博爾特尼科夫則反指資源與人手不足，會議氣氛緊張。
經濟與戰事壓力加劇 普京行動轉為低調
報告同時指出，隨著俄羅斯經濟惡化，以及對烏克蘭戰事進展不順，克宮內部的不安情緒日益加深，並開始出現民間不滿聲音。在此背景下，俄方已大幅減少普京公開場合，他與家人亦停止前往莫斯科郊區及位於瓦爾代的度假住所。2026年至今，普京亦未曾視察任何軍事設施，與2025年頻繁外訪形成鮮明對比。