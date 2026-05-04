普京疑陷政變暗殺威脅 克宮大幅提升保安 前防長被指是「不穩定因素」

美英傳媒引述一份歐洲情報機構報告指，俄羅斯總統普京正擔心可能面臨政變或暗殺威脅，俄羅斯政府自今年3月起已進入「高度戒備」狀態。

擔心有人以無人機暗殺

報道稱，普京尤其擔心來自俄羅斯政治精英內部的威脅，包括利用無人機進行暗殺；而近期發生了多宗高級軍事人物遇襲身亡的事件，令克里姆林宮內部的不安情緒持續升溫。

紹伊古被指成潛在政變因素

報告其中一個最受關注之處，是把俄前國防部長、現任國安會秘書紹伊古列為「潛在不穩定因素」。報告指，紹伊古在俄軍最高指揮層內仍保有相當影響力，因此「與政變風險相關」。