男子頭插鐮刀自行求醫　懶理旁人目光從容睇手機(慎入/有片)

印度孟買一名居住在曼庫德(Mankhurd)的男子遇襲後自行到醫院求醫，他頭部插著一把鐮刀，神智清醒站在急診室輪候，他毋需別人攙扶或坐下，一臉從容地查看手機，令現場人士不禁側目或投以奇異目光，影片曝光後被瘋傳。

綜合報道，事發於當地上周六(2日)凌晨，受害男子Rohit在街上與3名未成年發生肢體衝突，遭鐮刀砍頭，自行到錫安醫院求醫。院方指出，Rohit頭上的凶器是一把名為「Koyta」的利刃，通常用於收割椰子，其彎曲的刀身嵌入Rohit頭顱左側，深入腦部約3.8厘米。