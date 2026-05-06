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國際
出版：2026-May-06 14:15
更新：2026-May-06 14:15

男子頭插鐮刀自行求醫　懶理旁人目光從容睇手機(慎入/有片)

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男子頭插鐮刀自行求醫，懶理旁人目光從容睇手機。(X)

男子頭插鐮刀自行求醫，懶理旁人目光從容睇手機。(X)

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印度孟買一名居住在曼庫德(Mankhurd)的男子遇襲後自行到醫院求醫，他頭部插著一把鐮刀，神智清醒站在急診室輪候，他毋需別人攙扶或坐下，一臉從容地查看手機，令現場人士不禁側目或投以奇異目光，影片曝光後被瘋傳。

綜合報道，事發於當地上周六(2)凌晨，受害男子Rohit在街上與3名未成年發生肢體衝突，遭鐮刀砍頭，自行到錫安醫院求醫。院方指出，Rohit頭上的凶器是一把名為「Koyta」的利刃，通常用於收割椰子，其彎曲的刀身嵌入Rohit頭顱左側，深入腦部約3.8厘米。

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男子毋需別人攙扶或坐下，一臉從容地查看手機。(X) 00028 院方指出，刀身嵌入Rohit頭顱左側，深入腦部約3.8厘米。(X)

3名施襲者均為未成年人

令人震驚的是，Rohit是自行前往就醫，抵達醫院時意識異常清晰，還能自己打電話通知家人。經初步檢查，Rohit並未顯示有立即性的神經損傷，掃描顯示刀刃未有傷及致命區域。醫生隨即替Rohit安排手術，在不造成額外損害的情況下，順利移除凶器。目前Rohit已轉入創傷加護病房觀察，生命徵象穩定，且神智清楚，復原狀況良好。孟買警方證實，涉案的3名施襲者均為當地未成年人，已被送往青少年收容所，案件仍在調查中。

警告：影片或會令人情緒不安

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