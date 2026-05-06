北韓修憲刪社會主義與統一字眼 新設條文規定領土範圍 專家：修憲凸顯「正常國家」形象

北韓修訂憲法內容周三(6日)曝光，新設「領土條款」，刪除與統一政策相關表述，並將「社會主義憲法」改名為「憲法」。專家分析，從新版憲法內容來看，北韓想要凸顯「正常國家」的形象。 首爾大學政治外交學系教授李貞澈在專家座談會上分析指，新修訂的北韓憲法中，原本在序文及本文中出現的「北半部」、「祖國統一」、「社會主義的完全勝利」等，南北同族觀點的表述以及統一政策相關概念已全部消失。韓聯社指出，北韓新版憲法反映國務委員長金正恩提出的「兩國」路線。

金正恩於2023年底宣布兩韓是「敵對的兩個國家關係」，並於2024年1月宣稱將會修憲，重新規定領土。據此，北韓在新版憲法中新設條款規定領土範圍，「北韓領域為北接中國與俄羅斯、南接南韓領土，以及基於此劃設的領海和領空」，朝鮮民主主義人民共和國(北韓正式國家名稱)絕不容許對其領域的侵犯。但新憲法中未有具體說明領土、領海和領空範圍。 李貞澈表示，北韓修訂後憲法給人的第一印象，就是平壤政府將北韓塑造為「正常國家」。舉例說，北韓已將憲法正式名稱從「社會主義憲法」改為「朝鮮民主主義人民共和國憲法」。李貞澈指出：「這次修憲方向是刪除意識形態的表述，改為與其他國家憲法相似的結構。」

北韓新憲法中也大量刪除「社會主義」字眼。李貞澈指出，隨著「社會主義國家」這一表述從序文中刪除，北韓似乎試圖成為正常國家，具備一般憲法形式。此外，從經濟措施來看，也反映出北韓將市場原理擴散的現實寫入憲法，而非繼續強調依賴國家支援的社會主義。 北韓這次修憲也大幅提升國務委員長金正恩的權力，從原本的「最高領導者」被重新定義為「國家元首」，原本最高人民會議擁有的「可召回(罷免)國務委員長」權限被刪除。另外，國務委員長的核武使用權首次被寫入憲法，新版憲法序文還將前代領導人功績全部刪除。

值得關注的是，新版憲法並未寫入將南韓定性為「敵對國」的內容，修訂前明文規定的「帝國主義侵略者」、「解放被壓榨剝削的人民」、「海內外敵對分子搞破壞的陰謀」等充滿敵意的表述也刪除。 李貞澈指出，北韓新憲法未出現敵對關係或交戰國關係等界定，據此判斷，有望成為兩韓走向和平共處的一種制度性基礎。