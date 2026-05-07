國際專題｜郵輪爆疫8宗疑似個案5確診 甚麼是漢坦病毒？如何傳播？

載有約150人的郵輪「洪迪厄斯號」(Hondius)爆發漢坦病毒，有3人死亡。世衛周四最新稱，船上8宗疑似個案，當中5宗證實確診。英國廣播公司(BBC)周四稍早報道，確診染疫個案中，一名荷蘭婦人死亡(她的丈夫最早於船上離世)、一名英國人留醫深切治療部，另一名確診瑞士乘客於瑞士蘇黎世醫院治療。另有5宗疑似個案，包括一名英國男子、一名荷蘭籍船員和一名德國公民；兩人已抵荷蘭治療，另一人乘飛機離開情況穩定。他們對漢坦病毒檢測呈陰性反應，惟兩人出現徵狀。

另有兩名英國乘客因或曾暴露於病毒，於家中隔離。英國衛生安全局指，該兩名英國乘客提早離開，無現病徵。美國亞利桑那州和喬治亞州證實，正監察兩名美國乘客，他們在郵輪抵達非洲島國佛得角後下船離開返回美國。他們並無出現病徵。船上仍有146人，來自23個國家，他們正隨船往西班牙於大西洋的自治區加那利群島，抵達後會接受醫學檢測。

漢坦病毒｜甚麼是「安第斯」毒株 漢坦病毒(hantavirus、前稱漢他病毒)以南韓一條河流命名，形容一組病毒，而非單一疾病。根據世衛資料，有逾20種病毒株，幾乎全部是從齧齒動物感染，主要是各類鼠和老鼠，透過已乾的尿液和糞便。其中一種病毒株名叫「安第斯」(Andes)，可經人傳人散播開去，即使情況十分罕見。南非衛生部長周三稱，已證實死去的69歲荷蘭婦人和一名在約翰內斯堡留醫的英國男子感染了安第斯毒株，而該毒株主要在南美國家阿根廷和智利發現。在2018年，阿根廷曾爆發漢坦病毒，源頭是一個派對，一名賓客染病毒不知情下傳染給其他人，造成34宗確診，當中11人死亡。

漢坦病毒｜郵輪如何爆疫 逾24乘客離船無追蹤 BBC報道，世衛認為病毒在郵輪傳播，是經人與人之間密切接觸感染，以及接觸過鼠類動物。仍留在船上的乘客已被隔離在自己艙房內，如同新冠疫情的防疫措施。專家認為隔離感染病人、常洗手、追蹤和監察密切接觸者，以及實施感染控制措施，對阻止疫情傳播非常重要。 暫時仍未知這次疫情爆發如何開始。上述離世的荷蘭夫婦於4月初登船前，曾在南美旅遊，有可能是其中一人或兩人都在旅遊期間受感染。報道又指，洪迪厄斯號曾到訪偏遠郊野地區，乘客有可能在航程期間接觸過病毒。進一步的病毒基因檢查或可釐清漢坦病毒最初如何出現在船上。美聯社周四指，首名乘客死亡後有逾24名乘客離船，無追蹤接近2星期，他們來自最少12個國家。有專家認為，全球爆發的機會非常低，目前未有證據顯示病毒在該郵輪以外傳播。

漢坦病毒｜如何傳播開去？病徵？有幾致命？ 漢坦病毒傳播途徑通常是人類接觸了老鼠的糞便、尿液和口水；常見是吸入病毒，例如含有漢坦病毒的鼠類動物糞便和尿液於空氣中飛揚。被鼠類動物如老鼠咬傷也可感染。只有安第斯毒株可人傳人，經與出現病徵患者有密切接觸感染，但有別於流感的傳播，後者經咳嗽或打噴嚏的飛沫感染。 漢坦病毒可引發兩種嚴重疾病。第一種是漢坦病毒肺症候群(HPS)，發病初期出現疲勞、發燒和肌肉酸痛，隨後出現頭痛、頭暈、發冷和腹部不適。但也有可能發展成呼吸道症狀，即嚴重的呼吸困難，此時患者須緊急就醫。這是安第斯病毒株引起的主要疾病之一，死亡率高達20至40%。此病的潛伏期較長，或需1到8星期才會出現病徵。漢坦病毒可引發的第二種疾病是腎綜合症出血熱(HFRS)，初期症狀類似流感，但會逐漸影響腎臟，導致低血壓、內出血和急性腎衰竭。BBC指，數據顯示，全球每年約有15萬宗HFRS病例，主要集中在歐洲和亞洲，超過數半通報病例發生在中國。美國最新數據顯示，1993年至2023年，美國錄得890宗漢坦病毒感染病例通報。

漢坦病毒｜有疫苗或治療方法？影帝真赫曼妻子染病毒亡 目前尚無針對漢坦病毒感染的特效療法，但及早治醫可提高存活率。建議的治療方案包括吸氧氣治療、駁上呼吸機，甚至洗腎。病情危急、症狀嚴重的患者須送院，並留醫深切治療部。漢坦病毒的新治療法仍在試驗中。目前尚無廣泛可用的疫苗可以預防該病毒。但中國和南韓正使用一些疫苗來對抗當地常見的病毒株。 2025年2月，奧斯卡影帝真赫曼與妻子Betsy Arakawa被發現倒斃在家中，他死於心臟病發，而Arakawa則死於漢坦病毒引發的呼吸道疾病。調查人員認為，她感染漢坦病毒而患上HPS，而這是美國最常見的漢坦病毒疾病。調查發現其住屋的附屬建築物中有老鼠窩，以及一些死去的老鼠。